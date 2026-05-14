Coca Cola lanzó una promo de vasos coleccionables del Mundial 2026 que cambian de color con el frío: cómo conseguirlos y cuánto valen

Amedida que nos acercamos al Mundial 2026 , la fiebre por el coleccionismo futbolero empieza a sentirse en Argentina . Esta vez, el objeto de deseo no es una figurita ni una camiseta, sino la nueva línea de vasos metálicos de Coca-Cola que tienen una característica técnica sorprendente: cambian de color al contacto con el frío.

Este lanzamiento de edición limitada combina tecnología sensible a la temperatura con un diseño premium, pensado exclusivamente para los fanáticos que quieren vivir la previa de los partidos del Mundial 2026 con un accesorio único en la mesa.

La particularidad que está volviendo locos a los usuarios es su acabado metálico de alta calidad. Gracias a un sistema de pigmentación termo-sensible, el diseño reacciona cuando se sirve una bebida baja temperatura .

Al verter líquido frío , el vaso revela tonalidades más intensas y motivos futbolísticos ocultos , transformando el simple acto de refrescarse en una experiencia visual impactante. Según los primeros compradores, el efecto es instantáneo y convierte al recipiente en una pieza de colección obligatoria para cualquier "futbolero" de ley.

La promoción ya está activa en puntos estratégicos de todo el país, siendo las tiendas YPF Full los lugares con mayor movimiento de stock reportado hasta el momento. La mecánica para quedarse con uno de estos vasos es directa y accesible:

La compra: Debés adquirir 3 botellas de Coca-Cola en sus variantes de 500ml o 600ml.

Variedades participantes: Entran en la promo la Coca-Cola Sabor Original, Sin Azúcar y Light.

El adicional: Abonando un extra de $5.000, te llevás el vaso coleccionable en el acto.

Teniendo en cuenta que se trata de un objeto metálico de larga durabilidad y con tecnología de cambio de color, el precio ha sido muy bien recibido por los consumidores, lo que explica por qué el stock está volando de las estanterías.

En Argentina, el fútbol se vive con una intensidad única y los objetos de edición limitada suelen convertirse rápidamente en tesoros para los coleccionistas. La combinación de la marca más icónica del mundo con la pasión por la Selección y la tecnología color change hace que estos vasos no sean solo un recipiente, sino un recuerdo tangible de la cuenta regresiva hacia la próxima cita mundialista.

Dato clave: Como toda edición limitada, la promoción es válida hasta agotar stock. Si sos de los que no quieren quedarse afuera, la recomendación es acercarte a tu YPF Full más cercana lo antes posible.