El alfajor más vendido del país lanza su nuevo producto: la apuesta premium que promete revolucionar el mercado

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El mercado de los alfajores en Argentina, un sector donde la tradición y la innovación conviven en un movimiento constante, suma un nuevo hito de la mano del líder indiscutido en ventas.

Alfajores Guaymallén, la empresa que ha logrado convertir una golosina en un objeto de culto popular, anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia de productos, reafirmando su capacidad para marcar tendencia incluso desde la cima del podio comercial.

La noticia se conoció a través de Hugo Basilotta, vicepresidente de la compañía y figura central en la comunicación directa con los consumidores. El empresario utilizó sus plataformas digitales para dar luz verde a un proyecto que ya genera grandes expectativas entre los fanáticos de la marca: el lanzamiento de una versión de alta gama dedicada a los amantes del membrillo.

Calidad "Rubí" con la impronta de Mataderos Bajo la denominación de "Rubí", este nuevo alfajor busca elevar la experiencia del consumidor sin abandonar la esencia que posicionó a la firma. Según los detalles brindados por el directivo, el producto contará con una configuración técnica específica que incluye tapas de cacao "preto", un relleno de membrillo puro y una cobertura de baño suizo. Con un peso de 50 gramos, la pieza fue catalogada por el propio Basilotta como una joya dentro de su catálogo, utilizando su ya clásico lenguaje que vincula la gastronomía con la alta joyería.

Lo que distingue este lanzamiento no es solo la búsqueda de una textura premium, sino la decisión estratégica de sostener la competitividad en el mostrador. En un contexto de competencia voraz, la empresa de Mataderos apuesta a ofrecer un producto de características superiores manteniendo una política de precios de "bijouterie", lo que garantiza que la innovación sea accesible para el consumo masivo.