Último día del Hot Sale 2026: el descuento promedio alcanza el 34%

La edición 2026 del Hot Sale alcanzó un descuento promedio del 34% en las ofertas, cifra que se posiciona entre las más elevadas de los últimos años en el comercio electrónico argentino. Sin embargo, estimaciones privadas arrojan que la baja no fue generalizada.

Comenzó el Hot Sale 2026: todos los descuentos y qué marcas participan

Hot Sale en Cuyo: Mendoza lidera las consultas y ventas, pero San Juan no se queda detrás

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), suma hasta el momento más de 5,6 millones de usuarios desde su inicio.

Según CACE, el comportamiento del consumidor mostró una tendencia distinta respecto a años previos. Los usuarios se presentan como más analíticos y exigentes, priorizando precios competitivos, amplia variedad de productos y alternativas de financiación.

El Hot Sale se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59 horas, con la participación de más de 800 marcas que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales.

Entre las secciones más visitadas, el ranking lo encabeza MegaOfertas, el apartado principal del sitio oficial dedicado a concentrar los productos con mayores rebajas. A continuación se ubican las categorías de Electrodomésticos, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, Motos y Autos y Supermercados y bodegas.

Los productos más buscados durante la primera jornada del evento incluyen heladeras, zapatillas, lavarropas, notebooks, smart tv, celulares, aire acondicionado, tv, cafeteras y cocinas. El interés por estos artículos refuerza la centralidad de la tecnología y los electrodomésticos en la demanda digital.

Por su parte, la Fundación Ecosur evaluó cuáles fueron los precios que más bajaron hasta el momento.

En indumentaria, el precio promedio registró una caída de 2,6%, impulsada por reducciones de 3,8% en ropa urbana, 3,4% en zapatillas y 1,7% en ropa deportiva.

En electrodomésticos, los precios mostraron una disminución promedio de 0,8%, mientras que en electrónica se observó un leve incremento de 0,6% respecto de la última semana de abril.

Del total de 9.555 productos relevados, el 47% presentó bajas de precios, el 29% se mantuvo sin cambios y el 24% restante registró aumentos.