Arranca el Hot Sale, con el foco en reactivar el consumo a través del financiamiento en la previa al Mundial

El Hot Sale 2026 -organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- llega en un contexto de consumo todavía contraído , con empresas que apuestan a descuentos, cuotas sin interés y promociones segmentadas para intentar mover las ventas en uno de los eventos del e-commerce más importantes del año.

Llega el Hot Sale 2026: más de 800 marcas ofrecerán descuentos y cuotas sin interés

Esta edición será del 11 al 13 de mayo, con más de 800 marcas participantes y los rubros de tecnología, turismo, hogar y belleza como los principales motorizadores.

La cercanía del Mundial 2026 también funciona como un incentivo adicional para categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología. Televisores, celulares, productos gamer y artículos para el hogar aparecen entre los rubros con mejores expectativas.

Si bien de acuerdo con el estudio anual de la CACE, el comercio electrónico facturó $34 billones en 2025, con una suba de 55% interanual y más de 25 millones de compradores online en el país, las cuotas serán decisivas para sostener el consumo este año.

“En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, sostuvo Andrés Zaied, presidente de CACE.

Tendencias

Empresas consultadas coincidieron en que esta edición tendrá menos descuentos generalizados y más promociones concentradas en productos puntuales, cuotas y beneficios financieros.

Desde Tiendanube señalaron que categorías como Deco y Hogar, Materiales de Construcción, Salud y Belleza y Mascotas siguen ganando terreno dentro del comercio electrónico. Según datos de la plataforma, Materiales de Construcción creció 35% en el primer trimestre del año y Mascotas avanzó 40%. Franco Radavero, gerente general para la Argentina, describió que el consumidor “llega a este Hot Sale buscando la eficiencia máxima en el gasto, habiendo investigado previamente y priorizando compras de necesidad por sobre el impulso”.

Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre Argentina, coincidió en que este año se registra “un interés creciente en categorías vinculadas al entretenimiento, la tecnología y el deporte, anticipando demanda relacionada con el Mundial de Fútbol”.

Sergio Di Stilio, cofundador de LOP y Shopify Plus Partner, señaló que las empresas tienen expectativas positivas respecto del evento por la experiencia de compra y la fidelización de un consumidor que "busca, compara, analiza y recién ahí toma la decisión de ejecutar la compra”.

Otro de los cambios que empezará a verse con más fuerza este año es el avance de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al comercio electrónico, con asistentes que comparan precios, filtran productos y automatizan consultas.

Tecnología

Las empresas coinciden en que la financiación volverá a ser uno de los principales motores del evento, sobre todo en productos de ticket alto.

Cetrogar ofrecerá descuentos de hasta 50% y hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. La compañía anticipó que los Smart TV volverán a ubicarse entre los productos más buscados, impulsados esta vez por la cercanía del Mundial de Fútbol. También esperan movimiento en calefacción, celulares, lavarropas y secarropas.

“Sabemos que una buena oportunidad no es solamente un descuento, sino también poder pagarlo cómodo”, afirmó Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar.

Grupo Novatech, a través de Enova y Pipe Store, también apostará fuerte por televisores y electrodomésticos. Entre las promociones previstas aparecen descuentos de hasta 55% en televisores y financiación de hasta 15 cuotas sin interés según el banco.

Huawei, en tanto, espera que Tecnología vuelva a liderar las búsquedas del evento, especialmente en smartphones y wearables, especialmente tras el lanzamiento del Mate 80 Pro. “Las cuotas continúan siendo uno de los beneficios más valorados por los consumidores, ya que les permiten aprovechar otras ofertas y realizar distintas compras durante el mes sin tener que destinar todo el dinero de una sola vez”, sostuvo Solange Bonapelch, gerente de Relaciones Públicas de CBG Huawei Argentina.

Nubia, por su parte, prevé que su línea gamer integrada por los modelos Neo 3 5G y Neo 3 GT 5G representará el 60% de las ventas del mes. La marca participará del Hot Sale con descuentos de hasta $90.000 y hasta 18 cuotas sin interés.

Hogar, diseño y consumo estacional

Natura lo hará con descuentos de hasta 65%, beneficios acumulables y financiación en tres y seis cuotas sin interés; la Roche-Posay, Vichy y CeraVe ofrecerán descuentos de hasta 50% en productos para rostro, cuerpo y cabello; Lancôme tendrá hasta 40% de descuento en la línea Rénergie y hasta 18 cuotas sin interés, mientras que L’Oréal Paris y Maybelline ofrecerán rebajas de hasta 50% en maquillaje y combos seleccionados, y Vogue sumará promociones 2x1 en esmaltes y descuentos de hasta 50% en bases, máscaras y labiales.

A su vez, Hidrolit buscará captar demanda vinculada al bienestar y el hogar, con descuentos de hasta 70% en purificadores, ionizadores y sistemas para tratamiento de agua. NESCAFÉ Dolce Gusto también participará con descuentos de 35% en máquinas y 40% en cápsulas, además de seis cuotas sin interés; además de una promoción especial del 40% en cafeteras.

También Piero, Cannon, Suavestar, Gani y Rosen ofrecerán hasta el 65% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés, además de 2x1 en almohadas de modelos seleccionados.

Buscalibre ofrecerá descuentos de hasta 55% y tres cuotas sin interés en una selección de títulos curada para distintos perfiles de lectores.

Turismo en cuotas

El rubro turismo volverá a ocupar un lugar central en el Hot Sale, con expectativas de crecimiento apoyadas en la estabilidad cambiaria y en la anticipación de compras para vacaciones de invierno y escapadas.

Desde Promos Aéreas estimaron que las ventas podrían crecer entre 15% y 25% respecto de la edición 2025, especialmente hacia Brasil y el Caribe, aunque también empiezan a ganar terreno destinos de Europa y Asia. “Hoy la estabilidad permite planificar sin urgencia, pero con mayor decisión”, sostuvo Matías Mute, cofundador de la empresa.

Booking participará con el “Ofertón de Viajes”, que ofrecerá descuentos de hasta 15% en alojamientos seleccionados reservados durante el Hot Sale. “Casi la mitad de la comunidad viajera argentina va a utilizar algún tipo de descuento para viajar durante este año”, anticipó Jimena Gutiérrez, gerenta general para la Argentina.

Despegar concentrará su estrategia en financiación y promociones bancarias. Habrá hasta 12 cuotas sin interés para productos nacionales seleccionados y beneficios en hoteles internacionales con acuerdos junto a bancos y billeteras virtuales. “Es una oportunidad excelente para que los argentinos comiencen a planificar sus próximas vacaciones de invierno”, afirmó Paula Cristi, gerenta general de la compañía para la Argentina y Uruguay.

Smiles, por su parte, proyecta duplicar sus ventas durante el Hot Sale y confirmó promociones en más de 60 destinos internacionales.

Almundo también anticipó una fuerte demanda internacional. Según datos de la compañía, el 70% de las búsquedas recientes corresponde a vuelos y paquetes, con Brasil, Caribe, Europa y Estados Unidos. Ofrecerá descuentos de hasta 60% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

En tanto, Plataforma10 espera un comportamiento más asociado a escapadas y decisiones atadas al precio. Ofrecerá descuentos de hasta 40% y financiación en 12 cuotas, con foco en el próximo fin de semana largo.

En hotelería, Álvarez Argüelles Hoteles se sumará a los Hot Days con descuentos de hasta 25% en estadías en Buenos Aires, La Plata, Salta, Neuquén, Ushuaia y Mar del Plata, entre otros destinos.

Recomendaciones

Las empresas coinciden en que el contexto obliga a un consumidor más atento a precios, financiación y seguridad de compra.

Desde Aula Ualá recomendaron definir previamente qué productos se necesitan, monitorear precios antes del evento y revisar el costo financiero total de las cuotas antes de concretar una compra.

Tiendanube advirtió además sobre el crecimiento de búsquedas y promociones difundidas a través de redes sociales y recomendó validar siempre que se trate de perfiles oficiales.

Para el turismo, Promos Aéreas sugirió flexibilidad en fechas, disponibilidad inmediata de medios de pago y rapidez para aprovechar promociones con cupos limitados.