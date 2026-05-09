Le dieron el alta a Máximo Kirchner tras ser operado de un tumor benigno en la glándula parótida

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , fue dado de alta el sábado tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de La Plata de un tumor benigno en la glándula parótida.

"En el día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner" , dice el parte médico oficial del hospital.

Ante esta situación, indicaron que continuará su recuperación con "seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario".

El mismo Máximo Kirchner había contado este viernes en sus redes sociales que iba a ser sometido a una operación, pero sin dar detalles de la intervención.

Horas más tardes desde el Italiano de La Plata precisaron que "en el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral".

Además, indicaron que se encontraba "en postoperatorio inmediato con buena evolución" y que quedaría internado para controles y seguimiento.

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral

Las glándulas parótidas son dos glándulas salivales ubicadas delante de las orejas. Hay una a cada lado de la cara y generan saliva para ayudar a masticar y digerir los alimentos.

Los datos aportados por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) indican que su prevalencia es muy baja, menos del 2 % de los tumores de glándulas salivales son cistoadenomas.

La Mayo Clinic define a estos tumores en las parótidas como "proliferaciones de células" en esa zona. Cuando son benignos, detalla la prestigiosa clínica estadounidense, las cirugías siempre son programadas, y así lo remarcó Máximo Kirchner al hablar de su caso caso.

La mayoría de los tumores en las parótidas no son cancerosos. Se llaman tumores no cancerosos o benignos en las parótidas. En ocasiones, los tumores son cancerosos, y dan lugar al cáncer de la glándula parótida.

El mensaje de Máximo Kirchner

El líder de La Cámpora publicó un mensaje en sus redes sociales precisando que se trataba de una "cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando".

El diputado nacional contó en esa publicación que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y le prometió que podría ver el partido frente a Racing en su casa. El equipo platense y la Academia serán rivales el domingo por los octavos de final del torneo Apertura.

En el mismo texto Máximo sostuvo que Cristina Kirchner, quien cumple en su casa de San José 1111 la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, quería ir a acompañarlo en la capital bonaerense, pero él le sugirió "especialmente que no lo haga".

"¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", escribió Máximo aprovechando el posteo para cuestionar la condena a la expresidenta.