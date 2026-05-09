Olas de hasta 7 metros, destrozos e inundaciones en la Costa Atlántica tras el paso del ciclón extratropical

Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a diversas ciudades y localidades de la Costa Atlántica . Según reportaron, el fenómeno provocó fuertes vientos, oleaje extremo y obligó a la implementación de restricciones marítimas preventivas, junto con la suspensión de varias actividades.

Robó un negocio, lo filmó una cámara oculta y lo despertó la Policía en una casa abandonada

La zona más complicada abarcó desde las costas de Mar del Plata hasta Necochea , en donde se registraron olas de hasta siete metros de altura . Sumado a las intensas lluvias que se desarrollaron a lo largo de estos días, también se reportaron varias calles inundadas.

En el caso de “La Feliz”, se acumularon 105 milímetros de precipitaciones entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, según los datos reportados por el Gobierno bonaerense.

A raíz de esto, varias calles y viviendas en distintos sectores del partido resultaron afectadas al punto de que se produjeron rescates de personas atrapadas dentro de sus vehículos , algunos de los cuales estuvieron a punto de quedar completamente cubiertos por el agua. Para la mañana de este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan en Mar del Plata ráfagas de viento de hasta casi 80 km/h .

Según el sitio Noticias de Necochea, el barrio más afectado fue Ramón Santamarina se registró una acumulación de hasta 180 milímetros de agua . Por este motivo, seis vecinos fueron evacuados y trasladados hacia la Escuela Agropecuaria N° 1.

A raíz de la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur en Necochea. Por este motivo, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto al menos hasta la mañana del sábado. No obstante, no se descarta su extensión si persiste la situación meteorológica.

Otra de las zonas complicadas fue la costanera de Monte Hermoso, en donde reportaron que el nivel del mar superó la barrera de contención. De acuerdo con la información publicada por La Nueva, el agua ascendió hasta la peatonal Dufaur y generó varios destrozos, entre ellos, se registró cómo arrastró un puesto de guardavidas.

De la misma manera, Noticias Monte Hermoso informó que gran parte del municipio se encontraba sin energía eléctrica, producto del caos generado por el fenómeno climático. Tras reportarse la presencia de maderas, clavos y cables, advirtieron que sería de “extrema peligrosidad” circular por la zona de la costa.

Por otro lado, el Municipio de Bahía Blanca informó que el pico máximo de la pleamar ya fue superado sin que se registraran incidentes en la ciudad ni en las zonas costeras bajo seguimiento. Según los reportes técnicos difundidos durante la madrugada de este sábado, los niveles se encuentran actualmente estabilizados y se prevé que comiencen a descender de forma paulatina en las próximas horas, en consonancia con una mejora sostenida de las condiciones climáticas.

Desde las 00:00 horas, el nivel de alerta fue reducido de naranja a amarillo, lo que representaría una disminución del riesgo y un escenario más favorable para el resto de la jornada al sur de la provincia bonaerense. Asimismo, se destacó que la situación se mantuvo bajo control y que no se reportaron daños ni familias evacuadas.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que aún seguirá activa la alerta naranja por vientos, combinada con una alerta amarilla por lluvias, en las localidades costeras de Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

“Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, alertaron al señalar que el período de mayor intensidad se daría entre la madrugada y mañana del sábado. Asimismo, informaron que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas superarían los 90 km/h.

Por este motivo, recomendaron no salir de sus casas, retirar y/o asegurar los objetos que pudieran ser volados por el viento, junto con cerrar puertas y ventanas. Además, en las franjas de mayor peligrosidad, pidieron no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad. Y, en caso de necesitar refugio en la calle, indicaron que sería preferible esperar bajo techo.