    • 5 de mayo de 2026 - 08:43

    Consternación por la muerte de un conocido profesional y docente

    La noticia fue confirmada por el Colegio de Ingenieros Distrito II de la Provincia de Buenos Aires.

    Dolor por la muerte de un conocido ingeniero.

    Dolor por la muerte de un conocido ingeniero.

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    La comunidad marplatense despide este miércoles al ingeniero mecánico Juan Alberto Sedrani. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Colegio de Ingenieros Distrito II de la Provincia de Buenos Aires.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    "El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito II, lamenta informar el fallecimiento del Ing. Mecánico Juan Alberto Sedrani, profesional con 35 años de ejercicio ininterrumpido en nuestra matrícula", indicaron desde el organismo.

    En el mismo sentido, indicaron: "Saludamos afectuosamente a su familia y seres queridos, acompañándolos en este momento de profunda tristeza. Sirvan estas líneas como reconocimiento a su labor profesional y al afecto que supo cosechar entre sus colegas y amigos a lo largo de su vida".

    Sedrani, se desempeñó como diseñador de frigoríficos industriales y, desde 2008 dictaba clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la cátedra Instalaciones Termomecánicas, de la Facultad de Ingeniería.

    Los restos del profesional son velados hasta las 12 en la sala velatoria ubicada en Av Arturo Alió 2297.

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