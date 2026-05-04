Misterio en el Chaco salteño: una avioneta se estrelló y sus ocupantes escaparon del lugar

La matrícula de la aeronave había sido parcialmente borrada y se cree que había llegado desde Bolivia. La policía busca revelar el misterio.

Una avioneta cayó en medio del Chaco salteño y sus ocupantes escaparon. La policía intenta dar con ellos y establecer la procedencia de la aeronave. El misterio se registró en la zona de Los Leones, situada a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, en el este de la provincia de Salta y en cercanías del límite con Formosa.

Según relataron los vecinos, la aeronave descendió de forma abrupta, lo que generó preocupación y motivó el aviso inmediato a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron una avioneta sin ocupantes. De acuerdo a las primeras observaciones, sería de procedencia boliviana, ya que presentaba la bandera de ese país pintada en su estructura. Además, detectaron que la matrícula había sido parcialmente borrada, un detalle que incrementa las sospechas en torno al hecho.

En el interior no se encontraron drogas. Sin embargo, intervino personal del área de Drogas de la Policía de Salta, junto con Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal, que ya inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

Otro de los elementos que forma parte de la investigación es la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones. Este indicio sugiere que hubo personas en el lugar y que habrían abandonado la aeronave poco después de su caída.