    • 4 de mayo de 2026 - 16:22

    La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio

    El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 concluyó, tras nuevos peritajes, que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa

    La Justicia concluyó, tras nuevos peritajes, que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa

    La Justicia concluyó, tras nuevos peritajes, que el músico tiene capacidad para comprender el proceso y ejercer su defensa

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de Buenos Aires resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiu y fijó fecha para el juicio oral, al concluir que el acusado cuenta con “reserva cognitiva suficiente” pese a los trastornos diagnosticados.

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    La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires fue adoptada este miércoles tras nuevos peritajes médicos y psiquiátricos, y tendrá impacto en el desarrollo de una causa que lleva más de siete años suspendida.

    Según indica la resolución judicial de 15 páginas, a la que accedió Infobae, el tribunal avanzó en la organización del debate oral, que ya tiene fechas definidas para los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

    La controversia giró en torno a la salud mental de Álvarez Congiu. Hasta el momento, el avance del juicio permaneció frenado porque un informe médico de 2021 había determinado que el cantante no podía afrontar el proceso. Pero en 2025 el tribunal ordenó nuevos exámenes para saber si su estado había cambiado.

    El Cuerpo Médico Forense revisó al acusado y concluyó que, aunque presenta un “trastorno cognitivo leve”, su estado no le impide participar del juicio ni ejercer su defensa. Resaltaron que conserva la capacidad de comprender lo que sucede y decidir sobre sus derechos procesales.

    En palabras de los peritos, “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, aunque aclararon que podrían darse fluctuaciones puntuales producto de su cuadro.

    La defensa alegó lo contrario. Argumentó que los informes no brindan certeza sobre el desempeño mental de su representado durante un juicio prolongado. Aseguró que el diagnóstico podría ser más grave (“trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”) y pidió una evaluación neuropsicológica especializada, alegando riesgo de que el proceso avance contra una persona incapaz.

    Pero el tribunal entendió que ese planteo resulta “sobreabundante” y que los peritajes ya generan certeza suficiente sobre la capacidad actual del acusado.

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