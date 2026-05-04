Manuel Adorni dijo que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que solo responderá ante la Justicia sobre sus causas y que informará su patrimonio cuando se venza el plazo de su última declaración jurada.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, el oficialismo busca recuperar la centralidad ante las críticas de la oposición. Reabrieron la sala de periodistas en Casa de Gobierno, pero no dejaron entrar a los acreditados de TN y eltrece.

Adorni dijo: "Ya di explicaciones, y si tuviera que dar más las daré en el único ámbito competente, la Justicia . Como hay una investigación en curso no responderé sobre aspectos específicos, porque no me lo permite la investigación. Somos los primeros en respetar la división de poderes, no obstruiremos el avance de la investigación. Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado".

Respecto de viajes personales con su familia que están bajo investigación judicial , el funcionario dijo que afrontó los gastos correspondientes, que se trató de "vacaciones personales, que no fueron pagados por terceros, ni fueron obsequios de ningún tipo".

“Casa Militar tiene que asegurarse que todo funcione en base al protocolo”, indicó el jefe de Gabinete. “Casa Militar tiene que asegurarse que todo funcione en base al protocolo”, indicó el jefe de Gabinete.

Pese a la reapertura de las puertas de la Casa de Gobierno, Adorni aclaró que la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo y cambió las restricciones sobre el manejo de la prensa dentro del edificio.

En primer lugar, estará prohibido para los cronistas acercarse al Patio de las Palmeras y caminar en los pasillos. Solo está autorizado el ingreso a la sala de periodistas y sus alrededores. Además, esmerilaron las ventanas que dan al exterior.

El jefe de Gabinete sostuvo que el objetivo de estas nuevas medidas es “hacer cumplir la normativa”. “No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un Helicoide para silenciar voces disidentes”, sostuvo.

Sobre el final, con respecto al mismo tema, el jefe de Gabinete aseguró que la aplicación de estas restricciones es “un primer paso”. “Hoy quise dar la conferencia de prensa para restablecer el funcionamiento de la sala. Entiendo que estos protocolos se van a ir revisando. Cuando Casa Militar empiece a entender que efectivamente los controles funcionan, cuando se aseguren que todo fluye de acuerdo al protocolo. Se van a ir modificando según se considere si es seguro para el Presidente y todos los que trabajan aquí“, concluyó.