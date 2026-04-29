Diputados con pochoclos, las curiosidades del informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso

El socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos.

Unos minutos antes, cuando ingresaba por la escalera que accede a los palcos, una persona increpó al Presidente y le preguntó si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, gritó Milei mientras se alejaba en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La oposición recibió con frialdad al Presidente. Pero la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Los libertarios actuaron como si no la hubieran escuchado.

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Cuando Adorni fue invitado a entrar al recinto, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos. Fue una referencia a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados que había advertido que la sesión sería “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.