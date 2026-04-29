    • 29 de abril de 2026 - 12:19

    Diputados con pochoclos, las curiosidades del informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso

    El socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Unos minutos antes, cuando ingresaba por la escalera que accede a los palcos, una persona increpó al Presidente y le preguntó si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, gritó Milei mientras se alejaba en medio de un fuerte operativo de seguridad.

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    La oposición recibió con frialdad al Presidente. Pero la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Los libertarios actuaron como si no la hubieran escuchado.

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    Cuando Adorni fue invitado a entrar al recinto, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

    Por su parte, el socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos. Fue una referencia a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados que había advertido que la sesión sería “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.

    Los diputados de la oposición guardaron silencio durante la exposición del Jefe de Gabinete; de hecho, la mayoría se dedicó a conversar con algún compañero de bancada o mirar la pantalla del celular. Por su parte, los aliados del PRO y la UCR sostuvieron el gesto sobrio y evitaron aplaudir los logros económicos que enumeró Adorni.

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