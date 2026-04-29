ANSES: por estos motivos pueden darte de baja la Pensión por Invalidez

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para mayo , entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones .

ANSES: paso a paso para anotarse al beneficio que paga hasta $363.000 en mayo

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.

La primera causal de pérdida del beneficio es la más categórica. La pensión por invalidez laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal .

Esta disposición elimina cualquier zona gris que existía en la legislación anterior. La norma actual permitía ciertos márgenes para fomentar la inclusión laboral progresiva de las personas con discapacidad . El nuevo texto cierra esa ventana por completo y refuerza la idea de que la prestación está destinada exclusivamente a quienes no pueden generar ingresos mediante una actividad formal.

Monotributo: el fin de la facturación compatible

La segunda gran causal de baja es la inscripción en el régimen general o simplificado de monotributo. El proyecto prohíbe de manera explícita que un titular de pensión no contributiva figure en los registros tributarios como monotributista. La sola inscripción es suficiente para perder el beneficio.

Muchos beneficiarios recurrían al monotributo social o al régimen simplificado para facturar trabajos esporádicos o changas que les permitían complementar el ingreso previsional. Esa posibilidad desaparece con la nueva redacción. La propuesta del Ejecutivo entiende que la pensión debe ser la única fuente de sustento y que cualquier actividad económica registrada resulta incompatible.

Ingresos extras detectados por cruce de datos

El mecanismo para detectar estas incompatibilidades no depende de la declaración voluntaria del beneficiario. El proyecto faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a implementar auditorías periódicas con cruce masivo de información entre la ANSES, la ARCA, el Ministerio de Trabajo y el SINTyS.

El beneficiario tendrá luego un plazo de 60 días para demostrar que su situación se ajusta a derecho. Caso contrario, la baja se vuelve definitiva mediante un acto administrativo.

Falta de reempadronamiento

La tercera causal que puede costarte la pensión es el incumplimiento del reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares deberán actualizar sus datos personales, médicos y socioeconómicos en un plazo de 90 días. Si no lo hacés, el sistema suspende el cobro de manera automática. Transcurridos 60 días sin regularizar la situación, la baja queda firme.

La prestación sigue siendo inembargable pero condicionada

El proyecto mantiene la protección legal que impide que la pensión sea objeto de embargos por deudas. Esa garantía coexiste con el nuevo régimen de incompatibilidades absolutas. El debate en el Senado definirá si estas causales de baja obtienen el respaldo necesario para convertirse en ley.