ANSES PAGOS: quiénes cobran este martes 28 de abril jubilaciones y desempleo

La ANSES continúa este martes 28 de abril con el cronograma establecido por el organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano. En esta jornada se abonan jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con aumento del 2,90%, además de completarse la Prestación por Desempleo.
ANSES pagos: jubilaciones con aumento
Según informó ANSES, este martes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo cuyos documentos finalizan en 4 y 5. Estos haberes incluyen el incremento por movilidad del 2,90%, aplicado en el marco de la actualización periódica.
El ajuste impacta directamente en los ingresos de los beneficiarios, en un contexto económico donde la movilidad jubilatoria busca acompañar la evolución de precios.
Fin del cronograma para desempleo
En paralelo, la ANSES finaliza el calendario de la Prestación por Desempleo. Este martes perciben el beneficio los titulares con documentos terminados en 8 y 9, completando así el esquema de pagos previsto para este mes.
Este ingreso está destinado a personas que perdieron su empleo formal, funcionando como un respaldo económico temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.