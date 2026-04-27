El dólar mayorista anotó su mayor avance diario en casi dos meses y superó los $1.400

El dólar oficial extendió su rebote , avanzó $17,50 (+1,3%) a $1.417 para la venta, anotando su mayor avance desde el 3 de marzo, aunque el mercado continúa en calma. Pese a esta suba, el precio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central , ubicado actualmente en $1.691,90. La distancia entre ambos niveles se mantiene en torno al 19,5%.

El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas y acumuló más de un mes por debajo de los $1.400

El dólar oficial subió, pero acumula más de un mes por debajo de los $1.400

En el Banco Nación , el dólar cerró en $1.440 para la venta . En consecuencia, el dólar tarjeta se ubicó en $1.872. Según el promedio relevado por el Banco Central de la República Argentina entre entidades financieras, el tipo de cambio minorista cerró en $1.440,61.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cotizó en $1.455,32, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.517,05. En el circuito informal, el dólar blue cerró en $1.425 para la venta, según operadores del mercado paralelo, mientras que en San Juan se ubicó en $1.460.

Más allá de la suba de la rueda, el comportamiento acumulado del tipo de cambio sigue mostrando un dólar contenido. Durante abril, el mayorista registra un avance de $10 (+0,7%). Sin embargo, desde el inicio de 2026 acumula una baja de $63, equivalente a una caída de 4,3%.

En términos reales, la cotización se mueve en niveles comparables a los observados entre mayo y junio de 2025, lo que reactivó entre analistas el debate sobre la sostenibilidad del esquema actual.

Qué sostiene la calma cambiaria

Fuentes del mercado señalaron que uno de los principales factores detrás de la estabilidad cambiaria sigue siendo el ingreso de divisas del sector agroexportador, que le permite al BCRA comprar reservas sin generar tensiones en la cotización. A esto se suma una demanda privada más moderada. En una reciente exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, sostuvo que la compra de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo.

El dato es relevante porque durante la segunda mitad de 2025, en plena tensión electoral, las personas físicas habían sido uno de los principales canales de salida de divisas del sistema. Entre julio y octubre del año pasado, los particulares retiraron en términos netos unos u$s5.458 millones. En los cuatro meses posteriores, ese monto cayó a u$s2.362 millones.

También colaboran con la oferta cambiaria las colocaciones corporativas en dólares y el ingreso estacional de la cosecha gruesa.

Qué estima el mercado para el dólar en 2026

En paralelo a la dinámica diaria del mercado, un reciente informe de FocusEconomics, una de las firmas más seguidas por bancos y fondos de inversión, trazó un nuevo escenario para la economía argentina y respondió una de las preguntas más frecuentes de la city: a cuánto va a estar el dólar los próximos meses.

El relevamiento, que reúne proyecciones de más de 40 consultoras y entidades financieras, prevé un sendero de suba gradual para el tipo de cambio durante 2026 y 2027, sin saltos bruscos y bajo un esquema de devaluación administrada.

Según el consenso relevado:

el dólar oficial cerraría 2026 en torno a $1.699,2

en diciembre de 2027 llegaría a $1.956,6

De mantenerse esa trayectoria, el tipo de cambio rozaría los $2.000 hacia fines de 2027 y podría superar ese nivel recién durante los primeros meses de 2028, salvo un cambio significativo del contexto económico o financiero.

La proyección para lo que resta de 2026

Para este año, el informe proyectó una suba escalonada del dólar oficial:

abril: $1.492

mayo: $1.540

junio: $1.593

julio: $1.630

agosto: $1.650

septiembre: $1.670

octubre: $1.680

noviembre: $1.690

diciembre: $1.699

El escenario base, por lo tanto, sigue siendo el de un deslizamiento moderado, sin shock cambiario.

Con el dólar aún lejos del techo de la banda, el Gobierno mantiene una de sus principales anclas nominales. En ese marco, el mercado seguirá atento en las próximas semanas a dos variables centrales: la evolución de la inflación y la capacidad del Banco Central para seguir acumulando reservas sin perder estabilidad cambiaria.