    • 26 de abril de 2026 - 11:28

    Crece el pluriempleo en San Juan: según una encuesta cada vez más trabajadores buscan otro ingreso para llegar a fin de mes

    Una encuesta revela que una porción significativa de personas ya no logra sostenerse con un solo empleo y opta por sumar nuevas fuentes de ingreso.

    En San Juan crece el pluriempleo según una encuesta de la que participaron más de 13 mil sanjuaninos.&nbsp;

    En San Juan crece el pluriempleo según una encuesta de la que participaron más de 13 mil sanjuaninos. 

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    En un contexto económico desafiante, una encuesta realiza por DIARIO DE CUYO refleja una tendencia cada vez más marcada en San Juan: el aumento del pluriempleo como estrategia para afrontar los gastos mensuales. De la votación participaron un total de 13.418 lectores sanjuaninos.

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    Bajo la consigna “Cada vez son más los trabajadores que buscan sumar un nuevo empleo para llegar a fin de mes, ¿cómo es tu caso?”, miles de usuarios sanjuaninos participaron dejando en evidencia la diversidad de situaciones laborales actuales.

    El relevamiento muestra que el 30,1% de los votantes (4.034 personas) afirmó que tiene un trabajo y logra cubrir sus necesidades con ese ingreso. Sin embargo, el resto de las respuestas evidencia algún grado de dificultad económica o necesidad de incrementar recursos.

    Un 27% (3.623 votos) señaló que, si bien cuenta con un empleo, se encuentra en la búsqueda de otro, lo que da cuenta de una creciente preocupación por la pérdida de poder adquisitivo o la inestabilidad laboral.

    Por su parte, el 22,2% (2.980 personas) indicó que ya tiene más de un trabajo, mientras que un 20,7% (2.781 votos) afirmó tener incluso más de dos empleos, consolidando así el fenómeno del pluriempleo como una realidad instalada en amplios sectores.

    Los datos reflejan un escenario en el que cada vez más trabajadores deben diversificar sus ingresos para sostener su economía cotidiana, en un contexto donde el empleo único ya no siempre alcanza para cubrir las necesidades básicas.

    San Juan, entre las provincias con crecimiento de empleo registrado

    Desde hace meses distintos sectores productivos reflejan situaciones de crisis. Cierres de industrias, despidos masivos y reestructuración que permite sostenerse en la actividad pero con menos capacidad productiva son algunos de los escenarios que se viven en gran parte del país, salvo en 4 provincias, entre ellas San Juan. Así lo reflejó hace unos días un informe de una consultora privada.

    Conforme el último trabajo compartido por la consultora LCG relacionado al empleo registrado, en los últimos 12 meses se crearon 7.500 empleos nuevos registrados en Neuquén, Rio Negro, Santiago del Estero y San Juan. Esto va en contramano a lo que sucede en el resto del país, con una baja de 100.000 puestos.

    Desde enero se crearon 1.300 puestos de trabajo nuevo en San Juan, de acuerdo precisa el informe de la consultora privada.

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