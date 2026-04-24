    • 24 de abril de 2026 - 19:28

    ANSES mayo 2026: calendario de pagos a jubilados con aumento y bono

    ANSES confirmó el calendario de pagos mayo 2026 con aumento y bono. Mirá cuándo cobran jubilados y pensionados según DNI.

    ANSES mayo 2026: fechas de cobro, aumento y bono para jubilados.

    ANSES mayo 2026: fechas de cobro, aumento y bono para jubilados.

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    La ANSES oficializó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados con aumento y bono. El calendario de mayo 2026 comenzará en la segunda semana del mes por los feriados, e incluye subas por movilidad y refuerzos económicos para los haberes más bajos.

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    ANSES mayo 2026: fechas de cobro para jubilados

    Según informó el organismo, los pagos del sistema previsional comenzarán el 11 de mayo de 2026, fecha desde la cual también estarán disponibles las liquidaciones en Mi Anses. El esquema responde al calendario condicionado por los feriados nacionales.

    Para quienes perciben el haber mínimo, el cronograma de ANSES mayo 2026 será el siguiente:

    • Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0
    • Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1
    • Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2
    • Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3
    • Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4
    • Lunes 18 de mayo: DNI terminados en 5
    • Martes 19 de mayo: DNI terminados en 6
    • Miércoles 20 de mayo: DNI terminados en 7
    • Jueves 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

    En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo tendrán estas fechas:

    • Viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1
    • Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3
    • Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5
    • Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7
    • Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

    Aumento y bono en ANSES mayo 2026

    En paralelo al calendario, el esquema de ANSES mayo 2026 incluye un aumento del 3,38% por movilidad jubilatoria. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10.

    A este monto se suma un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo. Sin embargo, debido a que el bono se mantiene congelado, el incremento real en los ingresos será del 2,85%.

    En el caso de los jubilados con haberes superiores, el bono se pagará de forma proporcional hasta alcanzar ese tope. Por su parte, el haber máximo quedará en $2.645.689,38.

    Qué tener en cuenta sobre los pagos

    Todas estas actualizaciones forman parte de lo establecido en la Resolución 349/2025, que regula el esquema previsional vigente durante 2026. Desde ANSES remarcaron que el calendario puede consultarse de manera online y que las fechas deben respetarse según la terminación del DNI.

    El cronograma de ANSES mayo 2026 vuelve a ordenar los pagos del sistema previsional y marca el impacto de los aumentos mensuales en los ingresos de jubilados y pensionados.

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