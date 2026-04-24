ANSES mayo 2026: calendario de pagos a jubilados con aumento y bono

La ANSES oficializó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados con aumento y bono. El calendario de mayo 2026 comenzará en la segunda semana del mes por los feriados, e incluye subas por movilidad y refuerzos económicos para los haberes más bajos.

Según informó el organismo, los pagos del sistema previsional comenzarán el 11 de mayo de 2026 , fecha desde la cual también estarán disponibles las liquidaciones en Mi Anses. El esquema responde al calendario condicionado por los feriados nacionales.

Para quienes perciben el haber mínimo, el cronograma de ANSES mayo 2026 será el siguiente:

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo tendrán estas fechas:

En paralelo al calendario, el esquema de ANSES mayo 2026 incluye un aumento del 3,38% por movilidad jubilatoria . Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 .

A este monto se suma un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo. Sin embargo, debido a que el bono se mantiene congelado, el incremento real en los ingresos será del 2,85%.

En el caso de los jubilados con haberes superiores, el bono se pagará de forma proporcional hasta alcanzar ese tope. Por su parte, el haber máximo quedará en $2.645.689,38.

Qué tener en cuenta sobre los pagos

Todas estas actualizaciones forman parte de lo establecido en la Resolución 349/2025, que regula el esquema previsional vigente durante 2026. Desde ANSES remarcaron que el calendario puede consultarse de manera online y que las fechas deben respetarse según la terminación del DNI.

El cronograma de ANSES mayo 2026 vuelve a ordenar los pagos del sistema previsional y marca el impacto de los aumentos mensuales en los ingresos de jubilados y pensionados.