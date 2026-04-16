¿Cuáles son los requisitos necesarios para acceder al bono de $70.000?

ANSES informó el cronograma de pagos para el viernes 17 de abril, donde continúan jubilaciones y asignaciones con aumento.
ANSES confirmó el calendario de pagos del viernes 17 de abril, con jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones que incluyen aumento del 2,90%
ANSES informó el cronograma de pagos para el viernes 17 de abril, donde continúan jubilaciones y asignaciones con aumento.
El organismo detalló que las jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 5 cobrarán haberes junto a un bono de $70.000. También se acreditarán la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, todas con el aumento del 2,90% confirmado por el Gobierno.
La jornada de pagos continuará según la terminación de DNI, con la Asignación por Embarazo para documentos finalizados en 5 y el Prenatal para 6 y 7.