Vouchers educativos de ANSES en junio 2026: el paso a paso para saber si sos beneficiario y si te aprobaron

Miles de familias que se inscribieron al Programa de Asistencia Vouchers Educativos 2026 ya pueden consultar si fueron aprobadas para recibir el beneficio. Tras el cierre de la inscripción el pasado 30 de abril, la Secretaría de Educación comenzó a publicar los resultados de las solicitudes presentadas para este ciclo lectivo.

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La asistencia económica está destinada a hogares con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada que reciben al menos un 75% de aporte estatal. El objetivo del programa es ayudar a las familias a afrontar el pago de las cuotas escolares y garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.

Además, el beneficio es compatible con otras prestaciones sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras ayudas otorgadas por el Estado.

Las familias que completaron la inscripción pueden consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos . Para verificar si fueron aprobadas deberán:

El sistema informará si el beneficio fue aprobado, si continúa en evaluación o si fue rechazado.

Qué pasa si la solicitud fue rechazada

En caso de rechazo, la plataforma indicará el motivo específico por el cual la familia no fue incorporada al programa. Si el rechazo responde a cuestiones académicas, los responsables podrán presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado. El trámite también se realiza de manera online desde la misma plataforma.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de vouchers educativos

La aprobación del voucher educativo depende del cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país.

Contar con DNI vigente.

Tener hijos de hasta 18 años que asistan a establecimientos alcanzados por el programa.

No superar el límite de ingresos familiares establecido.

Completar correctamente la encuesta obligatoria durante la inscripción.

Mantener la condición de alumno regular.

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Además, la continuidad del beneficio está vinculada al cumplimiento del pago de las cuotas escolares.

Cuándo se puede perder el voucher educativo

La normativa establece que el beneficio puede suspenderse o darse de baja si la familia registra atrasos en el pago de las cuotas del establecimiento educativo. En ese sentido:

Con dos cuotas impagas, el beneficio queda suspendido de manera preventiva hasta regularizar la situación.

Una vez cancelada la deuda, los montos pueden recuperarse de forma retroactiva.

Con tres cuotas impagas, la asistencia económica se cancela de manera definitiva.

Quiénes pueden cobrar los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias cuyos hijos cursan en instituciones educativas privadas con subvención estatal igual o superior al 75%. Asimismo, el ingreso del grupo familiar no puede superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Según los parámetros vigentes para mayo y junio de 2026, el tope de ingresos familiares se ubica en torno a los $2.541.000.

La asistencia busca aliviar el costo de las cuotas escolares y acompañar a los hogares de ingresos medios y bajos que optan por establecimientos privados con fuerte financiamiento estatal.