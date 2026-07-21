    • 21 de julio de 2026 - 20:01

    Acusan a Rosalía de reírse de los argentinos tras el triunfo de España en el Mundial

    La española Rosalía reposteó un ácido video de Mia Khalifa contra la Selección Argentina y estalló la bronca en las redes. Las duras respuestas de sus fans.

    Rosalía generó indignación en los Argentinos.

    Rosalía generó indignación en los Argentinos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La consagración de España en la final del Mundial 2026 encendió una fuerte polémica en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, la cantante española Rosalía quedó envuelta en una ola de críticas en redes sociales luego de compartir una "chicana" dedicada a los hinchas argentinos tras el partido definitorio.

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    La controversia comenzó cuando la influencer y actriz Mia Khalifa publicó un video en TikTok grabado desde Nueva York. En la escena, la modelo simuló cantar una estrofa de "La Perla", uno de los temas de Rosalía, e ironizó asegurando que así "suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en clara referencia a la caída del equipo argentino.

    La publicación de la discordia

    La mecha terminó de encenderse cuando la propia Rosalía reposteó el clip en sus historias de Instagram. En el fragmento compartido se escucha cantar a la española: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

    El gesto de la artista no pasó desapercibido para sus fanáticos locales, quienes interpretaron la historia como una provocación directa hacia la Argentina.

    Lluvia de críticas y marcha atrás

    Ante el revuelo y la catarata de comentarios negativos en las plataformas, tanto Rosalía como Mia Khalifa decidieron borrar el video de sus perfiles. Sin embargo, los usuarios capturaron el momento y la indignación se multiplicó en las redes sociales.

    Las últimas publicaciones de la cantante española se llenaron rápidamente de reproches firmados por argentinos: "Ay Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto", escribió un seguidor, mientras que otro le recriminó duramente: "Bien que después cantás 'El cielo nació en Buenos Aires'".

    Por el momento, la intérprete de Motomami no realizó ningún descargo oficial sobre lo sucedido, aunque el episodio ya marcó un tenso cruce con su público argentino en medio de los festejos españoles.

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