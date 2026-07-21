El aumento alcanza al personal de las Fuerzas Armadas con formación terciaria, de grado y posgrado. Cuánto cobrarán según cada rango a partir de julio.

El gobierno otorgará un aumento de hasta 25% a militares con título universitario.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema salarial diferencial para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite estudios superiores. A través del Decreto 473/2026 y la Resolución Conjunta 35/2026 publicados en el Boletín Oficial, los militares en actividad y retirados con títulos académicos percibirán un plus mensual que va del 10% al 25% sobre sus haberes.

La decisión busca frenar la "fuga de talentos" en las fuerzas de seguridad y retener al personal especializado en áreas clave como ingeniería, medicina, informática, logística y ciberseguridad.

¿Cómo se pagará el plus por título militar? El nuevo suplemento salarial de carácter permanente rige desde el 1° de julio y se calcula según el nivel académico alcanzado:

Posgrados: 25% de aumento sobre el haber básico.

Títulos universitarios de grado: 15% adicional.

Títulos terciarios o tecnicaturas: 10% adicional.

La medida abarca al personal en actividad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales, así como a retirados y pensionados. Aumentos para las Fuerzas Armadas: los nuevos sueldos según el rango En paralelo, Defensa y Economía actualizaron los haberes base con una suba acumulada del 4,1% entre junio y agosto. Con el plus por título aplicado sobre los salarios de agosto, los ingresos de las Fuerzas Armadas quedarán de la siguiente manera: