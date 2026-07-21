El gobierno otorgará un aumento de hasta 25% a militares con título universitario.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema salarial diferencial para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite estudios superiores. A través del Decreto 473/2026 y la Resolución Conjunta 35/2026 publicados en el Boletín Oficial, los militares en actividad y retirados con títulos académicos percibirán un plus mensual que va del 10% al 25% sobre sus haberes.
La decisión busca frenar la "fuga de talentos" en las fuerzas de seguridad y retener al personal especializado en áreas clave como ingeniería, medicina, informática, logística y ciberseguridad.
¿Cómo se pagará el plus por título militar?
El nuevo suplemento salarial de carácter permanente rige desde el 1° de julio y se calcula según el nivel académico alcanzado:
- Posgrados: 25% de aumento sobre el haber básico.
- Títulos universitarios de grado: 15% adicional.
- Títulos terciarios o tecnicaturas: 10% adicional.
- La medida abarca al personal en actividad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales, así como a retirados y pensionados.
Aumentos para las Fuerzas Armadas: los nuevos sueldos según el rango
En paralelo, Defensa y Economía actualizaron los haberes base con una suba acumulada del 4,1% entre junio y agosto. Con el plus por título aplicado sobre los salarios de agosto, los ingresos de las Fuerzas Armadas quedarán de la siguiente manera:
- Teniente General, Almirante o Brigadier General (con posgrado): pasará de $3.371.170 a $4.213.963.
- Coronel, Capitán de Navío o Comodoro (con grado universitario): pasará de $2.399.189 a $2.759.067.
- Mayor o Capitán de Corbeta (con grado universitario): cobrará $1.889.414 (frente a los $1.643.403 sin título).
- Sargento o Cabo Principal (con tecnicatura): pasará de $1.046.123 a $1.150.735.
- Voluntario o Marinero de segunda (con título terciario): subirá de $732.452 a $805.697.
Desde la Casa Rosada destacaron que la falta de reconocimiento económico generaba una "pérdida irreversible de capital humano", por lo que el nuevo esquema busca jerarquizar la carrera militar en todo el país.