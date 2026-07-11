Anses: cuál sería el monto de la AUH en agosto con el nuevo aumento estimado

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un nuevo ajuste en sus haberes en el mes de agosto. De acuerdo con el mecanismo de movilidad utilizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los montos se actualizan mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

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Aunque el Indec todavía no difundió el dato oficial de este mes, las estimaciones privadas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una suba que rondaría el 2%. Con este porcentaje como referencia, los beneficiarios en San Juan y el resto del país ya pueden calcular cómo impactará en sus bolsillos.

Tras el incremento del 2,15% aplicado en julio (que dejó el haber en $148.049), una nueva suba estimada del 2% elevaría la AUH general a $151.010 por hijo en agosto.

De todas formas, cabe recordar que Anses retiene mensualmente el 20% de la prestación. Dicho porcentaje acumulado se libera recién cuando los titulares presentan la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, el trámite anual que certifica la escolaridad, los controles médicos y la vacunación de los menores.

Cobro neto estimado en mano (80%): $120.808 aproximadamente.

Subas para AUH por Discapacidad y Complemento Leche

El incremento del 2% por movilidad también modificará los montos de otras asignaciones y programas asociados:

AUH por Discapacidad: El haber pasaría de los actuales $482.062 a un estimado de $491.704.

Complemento Leche: El subsidio del programa Mil Días que acompaña de forma automática la prestación subiría a $56.958.

¿Qué pasará con la Tarjeta Alimentar en agosto?

A diferencia de las asignaciones de Anses, la Tarjeta Alimentar no se rige por la Ley de Movilidad, sino que sus aumentos dependen de resoluciones directas del Ministerio de Capital Humano. Al no haberse anunciado modificaciones para el próximo mes, los montos se mantendrán congelados en los siguientes valores:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Una vez que el Indec publique la inflación definitiva de este período, Anses oficializará el porcentaje de aumento exacto y difundirá el calendario oficial de pagos de agosto según la terminación del DNI.