El vino argentino cerró un primer semestre positivo: las exportaciones crecieron un 14,2%, de la mano del vino a granel y el mosto

ELa industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales positivas en los mercados internacionales. Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , el primer semestre de 2026 cerró con una tendencia de crecimiento tanto en volumen como en facturación.

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Durante el período enero - junio de 2026 , las exportaciones de vino totalizaron 102.607.700 litros, lo que representa un incremento del 14,2% en comparación con el mismo semestre del año anterior . Esta recuperación estuvo apalancada por el buen desempeño de las ventas a granel y de los vinos espumosos.

En términos de valor económico, el impacto positivo en el valor FOB de las exportaciones de vinos y mostos durante la primera mitad del año alcanzó los U$S 392.546.000, superando en un 6,6% los ingresos registrados en el primer semestre de 2025.

Durante el mes de junio, las exportaciones de vino alcanzaron los 17.291.500 litros, marcando una suba del 11,6% interanual.

El mes se destacó por una notable recuperación en diversas categorías:

Vinos fraccionados : Crecieron un +13,2%.

: Crecieron un +13,2%. Vinos espumosos : Registraron un salto del +89,6%.

: Registraron un salto del +89,6%. Vinos a granel: Mantuvieron la tendencia positiva con un alza de +6,2%.

Mosto concentrado, protagonista del semestre

El sector del mosto concentrado ratificó su buen momento en el mercado internacional. En el mes de junio, sus exportaciones se dispararon un 89,5% en la comparación interanual.

Con este último empuje, el acumulado de los primeros seis meses del año para el mosto concentrado totalizó 48.601 toneladas, sellando un crecimiento del 38,3% en comparación con el primer semestre del año pasado.

Balance del primer semestre 2026 en números