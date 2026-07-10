El vino argentino cerró un primer semestre positivo: las exportaciones crecieron un 14,2%, de la mano del vino a granel y el mosto

ELa industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales positivas en los mercados internacionales. Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el primer semestre de 2026 cerró con una tendencia de crecimiento tanto en volumen como en facturación.
Durante el período enero - junio de 2026, las exportaciones de vino totalizaron 102.607.700 litros, lo que representa un incremento del 14,2% en comparación con el mismo semestre del año anterior. Esta recuperación estuvo apalancada por el buen desempeño de las ventas a granel y de los vinos espumosos.
En términos de valor económico, el impacto positivo en el valor FOB de las exportaciones de vinos y mostos durante la primera mitad del año alcanzó los U$S 392.546.000, superando en un 6,6% los ingresos registrados en el primer semestre de 2025.
Junio, crecimiento en vinos y mosto
Durante el mes de junio, las exportaciones de vino alcanzaron los 17.291.500 litros, marcando una suba del 11,6% interanual.
El mes se destacó por una notable recuperación en diversas categorías:
- Vinos fraccionados: Crecieron un +13,2%.
- Vinos espumosos: Registraron un salto del +89,6%.
- Vinos a granel: Mantuvieron la tendencia positiva con un alza de +6,2%.
Mosto concentrado, protagonista del semestre
El sector del mosto concentrado ratificó su buen momento en el mercado internacional. En el mes de junio, sus exportaciones se dispararon un 89,5% en la comparación interanual.
Con este último empuje, el acumulado de los primeros seis meses del año para el mosto concentrado totalizó 48.601 toneladas, sellando un crecimiento del 38,3% en comparación con el primer semestre del año pasado.
Balance del primer semestre 2026 en números
- Volumen Total de Vino: +14,2% (102.607.700 litros)
- Vinos a Granel: +52,7%
- Vinos Fraccionados: +2,4%
- Mosto Concentrado: +38,3% (48.601 toneladas)
- Valor FOB Total: +6,6% (U$S 392.546.000)