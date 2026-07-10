El gasto público nacional cayó un 2,3% en el primer semestre impulsado por el fuerte recorte a las provincias

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre de 2026 con una caída real del 2,3%.

Compartir







A pesar de que en junio se registró una suba estacional puntual del 3,7% —traccionada por el pago del medio aguinaldo—, el acumulado de los primeros seis meses ratifica la tendencia a la baja en las partidas del Estado. El principal motor de esta contracción fue el severo recorte de fondos dirigidos a los distritos del interior y el freno a la infraestructura.

El impacto del ajuste: las transferencias a las provincias lideran la baja El documento fiscal, elaborado en base a datos devengados, expone que las transferencias del Gobierno nacional a las provincias lideraron el ajuste del semestre, registrando el impacto más severo. El informe destaca que el mayor achique correspondió precisamente a este rubro, con una caída del 62,1% interanual. Incluso si se descuenta el efecto contable de los fondos destinados a los hospitales SAMIC, el desplome real neto se ubicó en un 52,3%.

Por su parte, la obra pública nacional consolidó otra de las mayores contracciones de la primera mitad del año, exhibiendo una baja acumulada del 32,4% en términos reales. Al poner la lupa sobre el comportamiento mensual de junio, el freno en este sector fue del 74,9%, afectando tanto a los proyectos de construcción vigentes como a las denominadas transferencias de capital.

Jubilaciones y subsidios en alza En la vereda opuesta, el sector de la energía mostró una dinámica completamente inversa. De acuerdo con el reporte, los subsidios económicos registraron un incremento real del 29,6%, traccionados de manera exclusiva por las partidas destinadas al sector energético, que dispararon un 73,7%. En contrapartida, los subsidios al transporte sufrieron una tijera del 24% semestral, debido a menores giros al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

Respecto al gasto en Seguridad Social, el primer semestre mostró variaciones marginales: