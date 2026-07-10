Vaca Muerta: Techint volvió a perder una licitación clave y quedó fuera de otro megaproyecto

El grupo Techint volvió a sufrir un revés en una de las licitaciones más importantes vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco , la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos se adjudicó la construcción del principal gasoducto del proyecto Argentina LNG , una obra valuada en unos 1.200 millones de dólares destinada a potenciar las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la licitación fue impulsada por el consorcio conformado por YPF , la italiana ENI y XRG , el brazo internacional de inversiones energéticas de la petrolera emiratí ADNOC .

El proyecto integra la construcción de dos ductos paralelos de 527 kilómetros que unirán el corazón de Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro, desde donde se prevé exportar GNL a distintos mercados internacionales.

La alianza ganadora está encabezada por Pumpco , subsidiaria de MasTec , compañía controlada por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas , uno de los propietarios del Inter Miami , el club donde juega Lionel Messi . También integra el consorcio la firma italiana Bonatti , mientras que Contreras Hermanos aportará el desarrollo local de ingeniería y construcción.

Asimismo, para Techint , asociada con Sacde , se trata de la segunda derrota consecutiva en licitaciones estratégicas vinculadas al desarrollo de infraestructura para exportar gas desde Vaca Muerta.

Semanas atrás, el grupo encabezado por Paolo Rocca también había quedado afuera de otra obra clave correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA), además de haber perdido previamente la provisión de caños para ese emprendimiento.

La definición del contrato se realizó mediante un sistema de subasta inversa electrónica, un mecanismo inédito para este tipo de obras en la Argentina, en el que los finalistas redujeron sus ofertas sin conocer el precio presentado por su competidor.

Según fuentes del sector, la empresa Techint-Sacde perdió por una diferencia del 15% del precio ofertado, factor que terminó inclinando la balanza a favor del consorcio internacional.

No obstante, el inicio de la construcción todavía dependerá de la aprobación de la decisión final de inversión (FID) del proyecto Argentina LNG, prevista para fines de este año o comienzos de 2027.

Una vez cumplido ese paso, se firmará el contrato definitivo y comenzarán las tareas para levantar el gasoducto, considerado una pieza central para convertir a la Argentina en uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.