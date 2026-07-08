    • 8 de julio de 2026 - 09:51

    Añelo, teñido de sangre: asesinaron a un hombre durante los festejos de la Selección argentina en el pueblo de Vaca Muerta

    Hay un sospechoso detenido.

    Muerte en Añelo, el pueblo de Vac Muerta.

    Muerte en Añelo, el pueblo de Vac Muerta.

    Foto:

    Los festejos en Añelo por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto terminaron de la peor manera. A última hora de la noche del martes, un hombre de unos 30 años fue asesinado de una puñalada y quedó tendido en plena calle. Una persona fue demorada y se prevé que en las próximas horas se lleve adelante la formulación de cargos. En el lugar se desplegó un importante operativo que involucró a personal policial de la Comisaría 10°, peritos de Criminalística y operarios de Bomberos Voluntarios.

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    Según la información relevada brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, la víctima fatal fue agredida con un cuchillo alrededor de las 23 y murió en el acto. Quedó tendida en plena calle, sin posibilidad de ser asistida por personal médico.

    La fiscal Eugenia Titanti quedó a cargo de la causa y ordenó la realización de la autopsia, que se llevará adelante al mediodía, mediante la cual se podrá constatar la causa de muerte.

    Por el momento, hay un sospechoso que fue demorado y, de acuerdo a lo informado por el MPF, en las próximas horas quedaría detenido para avanzar con la formulación de cargos. Como parte de las pruebas recolectadas, las autoridades secuestraron un cuchillo.

    Tras el hecho, el cadáver quedó tendido en el suelo, afuera de un local gastronómico, en inmediaciones de la intersección de las rutas 7 y 17.

    El hecho generó profunda conmoción en la localidad e incluso, a través de las redes sociales, circularon videos que captaron a la víctima fatal, quien vestía una camiseta de la Selección.

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