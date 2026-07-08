Murió un joven de 19 años tras agonizar 12 días luego de un violento choque en moto en Capital

Francisco Dubois, de 19 años, falleció este miércoles después de permanecer 12 días internado en estado crítico tras el siniestro vial ocurrido en la intersección de Pedro de Valdivia y General Acha.

El desenlace que nadie quería llegó este miércoles. Francisco Dubois, de 19 años, murió luego de permanecer 12 días internado a raíz de las graves lesiones que sufrió en un violento choque ocurrido en Capital, donde viajaba como ocupante de una motocicleta junto a otro joven.

El siniestro vial se produjo el pasado 26 de junio, alrededor de las 20, en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha. Por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta Corven 110 cc en la que se trasladaban Francisco Dubois junto con un menor colisionó con un Fiat Uno conducido por una mujer de 49 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos motociclistas sufrieron lesiones de extrema gravedad y fueron asistidos por personal de emergencias antes de ser trasladados a un centro de salud, donde quedaron internados.

En los días posteriores al accidente, familiares, amigos y allegados impulsaron una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por la recuperación de los dos jóvenes. En los mensajes difundidos convocaban a la comunidad a rezar "para que el Señor los fortalezca, los acompañe y derrame su paz y su sanación sobre sus vidas".

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico y al acompañamiento de sus seres queridos, Francisco Dubois no logró superar las graves heridas sufridas en el siniestro y falleció tras casi dos semanas de internación.