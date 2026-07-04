    • 4 de julio de 2026 - 17:40

    Una joven pide ayuda para recuperar su moto: "Tanto sacrificio para que te arruinen la vida en un minuto"

    La chica denunció el robo de su moto, una Gilera Smash 110cc 0km y solicita la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el vehículo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se llama Romina Aguilera y atraviesa un difícil momento luego de sufrir el robo de su motocicleta, por eso decidió recurrir a las redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad y tratar de recuperarla.

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    Según contó, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 20:59, cuando le sustrajeron una Gilera Smash 110cc 0km que había dejado estacionada frente a la panificadora Mauri, ubicada sobre calle General Acha, entre Chile y Maipú.

    En su publicación, la joven expresó la angustia que le provocó el robo y destacó el esfuerzo que significó conseguir el vehículo.

    "Me robaron la moto. Es una Gilera Smash 110 0 km. Por favor, cualquier información que tengan va a ser de mucha ayuda. Tanto sacrificio para que venga un h... y te arruine la vida en un minuto", escribió.

    Romina pidió que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la motocicleta se comunique al 264 485-7523.

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