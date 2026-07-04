Una joven pide ayuda para recuperar su moto: "Tanto sacrificio para que te arruinen la vida en un minuto"

La chica denunció el robo de su moto, una Gilera Smash 110cc 0km y solicita la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el vehículo.

Se llama Romina Aguilera y atraviesa un difícil momento luego de sufrir el robo de su motocicleta, por eso decidió recurrir a las redes sociales para pedir la colaboración de la comunidad y tratar de recuperarla.

Según contó, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 20:59, cuando le sustrajeron una Gilera Smash 110cc 0km que había dejado estacionada frente a la panificadora Mauri, ubicada sobre calle General Acha, entre Chile y Maipú.

En su publicación, la joven expresó la angustia que le provocó el robo y destacó el esfuerzo que significó conseguir el vehículo.

"Me robaron la moto. Es una Gilera Smash 110 0 km. Por favor, cualquier información que tengan va a ser de mucha ayuda. Tanto sacrificio para que venga un h... y te arruine la vida en un minuto", escribió.