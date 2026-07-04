Marcelo Porcel pidió ser juzgado por un jurado popular en la causa por presuntos abusos sexuales

El empresario solicitó que el proceso sea llevado adelante por ciudadanos comunes. Está acusado de abusar sexualmente de diez exalumnos del colegio Palermo Chico.

Marcelo Porcel, el empresario acusado de cometer presuntos abusos sexuales contra diez exalumnos del colegio Palermo Chico, pidió que el juicio en su contra se realice mediante un jurado popular, en lugar de un tribunal integrado por jueces profesionales.

El planteo fue presentado por su abogado defensor, Roberto Rallín, luego de que la fiscalía y la querella solicitaran la elevación de la causa a juicio oral. En el escrito, la defensa pidió, en primer término, que se declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y, de manera subsidiaria, que el debate se lleve adelante bajo la modalidad de juicio por jurados.

Según argumentó el defensor, la fuerte repercusión mediática que tuvo el caso podría afectar la imparcialidad de un tribunal técnico, por lo que consideró que un jurado integrado por ciudadanos ofrecería mayores garantías de objetividad.

Sin embargo, el pedido enfrenta un obstáculo legal. La causa tramita en la Justicia Nacional, donde el sistema de juicio por jurados aún no fue implementado, a diferencia de otras jurisdicciones del país donde sí está vigente.

Porcel se encuentra procesado por los presuntos delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil, en una investigación que reúne las denuncias de diez exalumnos del colegio Palermo Chico.