Denunció a su ex por abuso sexual contra su hijo, pero la Fiscalía retiró la acusación a un mes del juicio

El caso ocurrió en Bariloche y generó conmoción tras la decisión del Ministerio Público Fiscal de desistir de la acusación. La madre del menor cuestionó la medida y pidió que el debate oral se lleve adelante.

A pocas semanas del inicio del juicio oral, un caso de presunto abuso sexual infantil dio un giro inesperado en la ciudad de Bariloche. La fiscal a cargo de la investigación decidió retirar la acusación contra un psicólogo denunciado por su expareja de haber abusado sexualmente del hijo de ambos, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una condena en el debate.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la madre del niño, quien sostuvo que el menor había sido víctima de abusos por parte de su padre. Tras la investigación, el expediente avanzó hasta la instancia de juicio oral, cuya realización estaba prevista para dentro de un mes. Sin embargo, la postura del Ministerio Público Fiscal cambió antes del comienzo del proceso.

Según explicó la fiscal, durante la etapa de investigación no se logró reunir evidencia con la solidez necesaria para sostener la acusación en un juicio y obtener una condena. En ese contexto, resolvió desistir de la acción penal, una decisión que fue comunicada a las partes y que ahora deberá ser evaluada por el tribunal interviniente.

La madre del menor expresó su profundo desacuerdo con la resolución y aseguró que continuará impulsando el caso. Sostuvo que su hijo fue sometido a múltiples entrevistas y pericias durante la investigación y reclamó que sea un tribunal el que valore toda la prueba reunida durante el proceso.