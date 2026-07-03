Una niña se intoxicó con monóxido de carbono y lograron salvarle la vida

El hecho ocurrió en el barrio 2 de Abril durante la madrugada del viernes y los policías lograron socorrerla.

Una niña fue rescatada en estado crítico tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono dentro de su vivienda en el barrio 2 de Abril, en Chimbas. La rápida intervención de los policías permitió asistirla y evitar un desenlace fatal.

El episodio ocurrió a la 1:41 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría 17ª realizaba recorridas preventivas por la zona y fue alertado por una mujer que solicitaba ayuda desesperadamente desde el exterior de una vivienda.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron a la menor inconsciente y sin signos de respiración, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después llegó el móvil policial, con el que se concretó el traslado urgente de la niña junto a su padre al Hospital Giordano de Albardón. En el nosocomio fue recibida por una doctora quien le practicó los primeros auxilios y la asistencia con oxígeno. Tras la intervención médica, la menor logró estabilizarse.

Según se informó, el cuadro sería compatible con una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. El padre de la niña indicó que en la vivienda habían utilizado un brasero durante la noche. La menor quedó internada bajo observación médica, con oxígeno y evolución favorable, y se encuentra fuera de peligro.