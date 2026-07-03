Turista de 28 años murió atacado por un cocodrilo en una playa

Un cocodrilo atacó y mató a un hombre de 28 años el viernes por la tarde en una playa de Puerto Vallarta, una popular ciudad turística en México, según fuentes del gobierno estatal.

Discutió con su cuñada y la asesinó a quemarropa de un escopetazo

Insólito rescate en Chimbas: encontraron a un hombre atrapado en el tragaluz de un baño

El hombre estaba realizando de actividades recreativas en la playa de Marina Vallarta, frente al hotel Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa, cuando fue atacado y arrastrado mar adentro por el cocodrilo, dijo Izaías Patlán Núñez, vocero de la policía estatal de Jalisco, el estado mexicano donde se encuentra Puerto Vallarta.

El cuerpo del hombre fue localizado el sábado por la mañana, a unos 300 metros de la costa, tras una búsqueda que se prolongó toda la noche y en la que participaron varias fuerzas de seguridad y equipos de rescate, dijo Núñez. El cocodrilo que se cree que hizo el ataque fue capturado cerca de allí, añadió.

Los ataques de cocodrilos en Puerto Vallarta son poco frecuentes, pero no inauditos, y los ataques mortales son aún más inusuales. En 2022, dos turistas de Colorado fueron heridos por un cocodrilo mientras nadaban en el mar por la noche. Una mujer de 18 años del norte de California también fue atacada y herida por un cocodrilo cerca del Marriott Puerto Vallarta en 2021.

En un comunicado, el gobierno de Jalisco calificó el ataque del viernes de “sumamente lamentable y de carácter inusual y aislado”, y dijo que los cocodrilos de la zona están “bajo manejo y monitoreo permanente”. Como respuesta al ataque se reforzó la vigilancia en las zonas de alto riesgo, según el comunicado.

Diego Thomas, vocero del Marriott, dijo que el hotel tenía señalización, patrullas de vigilancia nocturna y banderas rojas para indicar que había que tener cuidado en la zona. Las imágenes que han circulado en internet muestran carteles afuera del hotel que advierten sobre cocodrilos y otros animales, como medusas y mantarrayas.

Thomas añadió que la seguridad y el bienestar de los huéspedes y empleados eran su prioridad, y no respondió directamente a las preguntas sobre si la víctima se hospedaba en el hotel.

Una pareja estadounidense del sur de California que estaba de vacaciones en la playa habló con NBC4 Los Ángeles. Contaron que oyeron gritos que venían del agua y vieron cómo arrastraban a la víctima bajo el agua mientras intentaban llegar hasta él.

Las autoridades de Jalisco advirtieron a los visitantes que presten atención a los carteles y eviten entrar al mar en zonas de alto riesgo al amanecer, al atardecer y por la noche, y que avisen inmediatamente a las autoridades si ven algún cocodrilo.