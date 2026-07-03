Caso Emir Barboza: habrá dos condenas más por abuso de arma y el resto de los imputados será sobreseído

La investigación por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado durante una balacera en el barrio Valle Grande en octubre de 2025, entrará este viernes en una etapa decisiva. Luego de que Gonzalo José David Santander admitiera ser el autor del disparo mortal y fuera condenado a 13 años y 6 meses de prisión efectiva, la situación procesal del resto de los acusados cambiará por completo.

Caso Emir Barboza: uno de los imputados se hizo cargo del crimen y fue condenado a una pena de más de 13 años de prisión

Según pudo saber DIARIO DE CUYO, Dante Emanuel Carrizo y Hernán Ariel Carrizo aceptarán una condena de cuatro años de prisión por el delito de abuso de arma, tras un cambio en la calificación legal que originalmente los vinculaba con el homicidio.

En tanto, los demás imputados del expediente, Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo, serán sobreseídos y quedarán desvinculados de la causa. En el caso de Guajardo, ya se encontraba en libertad por una resolución previa de un juez de Impugnación.

La definición llegará un día después de que un tribunal integrado por los jueces Mabel Moya, Gerardo Fernández Caussi y Eugenio Barbera homologara el acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y Gonzalo Santander, quien reconoció haber efectuado el disparo que terminó con la vida del pequeño Emir.

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera expusieron la contundencia de las pruebas reunidas durante la investigación . Entre ellas figuraron pericias balísticas que determinaron que el proyectil extraído del cuerpo del niño fue disparado por un revólver calibre 22 marca Bagual, arma en cuya cacha también se encontró ADN compatible con Santander.

Además, los estudios de residuos de disparo detectaron partículas compatibles con el uso de armas de fuego en la mano izquierda y la ropa del condenado, mientras que los videos de cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir la secuencia del ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de octubre de 2025, luego de un conflicto entre integrantes de las familias Barboza y Carrizo. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, cuando Roberto "Pity" Barboza y otros familiares, entre ellos mujeres y niños, se encontraban frente a la vivienda de los Carrizo, Santander salió junto a Dante y Hernán Carrizo y comenzaron a disparar contra el grupo.

Uno de esos disparos impactó en el pecho de Emir Barboza. El niño alcanzó a correr unos metros hasta la puerta de su casa, donde cayó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, pero falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la herida de arma de fuego.

Con la condena de Santander ya firme mediante el juicio abreviado y el acuerdo que alcanzarán los hermanos Carrizo por abuso de arma, la causa quedará prácticamente cerrada, con el sobreseimiento del resto de los acusados y su inmediata puesta en libertad.