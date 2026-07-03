Un incendio arrasó con una vivienda prefabricada en Rawson y provocó pérdidas totales

El fuego se desató en una casa ubicada en las inmediaciones de Doctor Ortega y Batalla de Juncal, a metros de Meglioli Sur.

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda prefabricada ubicada en las inmediaciones de las calles Doctor Ortega y Batalla de Juncal, a metros de Meglioli Sur, en el departamento Rawson. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

El operativo fue encabezado por una dotación del Destacamento N° 1 de Rawson, a cargo del oficial Fernando Morales, con la colaboración de efectivos del Cuartel Central, bajo la conducción del oficial Luciano Páez.

Incendio en Rawson. Según informaron fuentes del operativo, al tratarse de una construcción prefabricada, las llamas se propagaron con gran rapidez, lo que provocó pérdidas materiales totales en la vivienda.

En el lugar también trabajaron el móvil 2 de Protección Civil de Rawson, móviles comunales y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y seguridad mientras los bomberos combatían el fuego.