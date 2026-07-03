    • 3 de julio de 2026 - 09:04

    Un incendio arrasó con una vivienda prefabricada en Rawson y provocó pérdidas totales

    El fuego se desató en una casa ubicada en las inmediaciones de Doctor Ortega y Batalla de Juncal, a metros de Meglioli Sur.

    Incendio en Rawson. Foto mejorada con IA

    Incendio en Rawson. Foto mejorada con IA

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda prefabricada ubicada en las inmediaciones de las calles Doctor Ortega y Batalla de Juncal, a metros de Meglioli Sur, en el departamento Rawson. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

    Leé además

    La moto robada por los jóvenes.

    Detuvieron a un joven de 18 años y a un menor por el robo de una moto en Rawson
    El chatbot de Rawson ahora responde consultas sobre el cementerio.

    El chatbot de Rawson ahora también brinda información y asesoramiento sobre el Cementerio San Miguel

    El operativo fue encabezado por una dotación del Destacamento N° 1 de Rawson, a cargo del oficial Fernando Morales, con la colaboración de efectivos del Cuartel Central, bajo la conducción del oficial Luciano Páez.

    Incendio en Rawson.

    Incendio en Rawson.

    Según informaron fuentes del operativo, al tratarse de una construcción prefabricada, las llamas se propagaron con gran rapidez, lo que provocó pérdidas materiales totales en la vivienda.

    En el lugar también trabajaron el móvil 2 de Protección Civil de Rawson, móviles comunales y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y seguridad mientras los bomberos combatían el fuego.

    Por el momento, las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Barrio Teniente Silva, en Rawson, ahora cuenta con un nuevo sistema de iluminación.

    Rawson transforma el Barrio Teniente Silva: nueva luminaria LED pone fin a un reclamo vecinal de 30 años

    San Juan cuenta con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil para acompañar a las familias y potenciar el desarrollo de la primera infancia

    El Gobierno inauguró en Rawson un nuevo Centro de Desarrollo Infantil para acompañar a las familias y la primera infancia

    Finales. La Liga Sureste de Rawson definió a los mejores de su primer semestre de temporada en el Cantoni.

    La Liga Sureste de Rawson tiene campeón y es Juvenil Congreso

    Sueños del corazón, lo último de Expresión Contemporánea, que irá al Teatro Sarmiento y a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario durante el receso invernal. 

    El regreso de un clásico: Expresión Contemporánea vuelve en vacaciones con "Sueños del Corazón"