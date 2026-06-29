La Liga Sureste de Rawson tiene campeón y es Juvenil Congreso

La Liga Sureste definió a los mejores en el Estadio Cantoni en una jornada más que intensa con seis finales y gran asistencia.

Finales. La Liga Sureste de Rawson definió a los mejores de su primer semestre de temporada en el Cantoni.

Mitad de temporada y momentos de finales para las distintas disciplinas del fútbol de los departamentos en San Juan. Este sábado, el momento de finales fue de la Liga Sureste de Rawson que definió a los mejores en su primer semestre. En Varones, festejó Juvenil Congreso y en Damas, Cambaceres.

En la máxima divisional, la consagración fue para Juvenil Congreso que venció por 4-3 a Las Garzas, en una apasionante final. En la Categoría B Masculina, Deportivo Lobos se quedó con el campeonato al vencer por 4-3 a Halcones.

En la Rama Femenina, en la Copa de Plata, Lobas B derrotó a Lobas A por 3-1, mientras que en la Copa Oro, el campeón fue Cambaceres que venció por 4-2 a Panteras.

En las Juveniles Masculinas, en la categoría Sub 17, el campeón fue Deportivo Lobos. En tiempo reglamentario empató 2-2 con el conjunto de 32 Unidos y en penales terminó ganando por 4-3.

Una jornada trascendente para la Liga Sureste de Rawson que sigue creciendo, evolucionando organizativamente.