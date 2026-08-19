Unión y Desamparados se mueven en el mercado: los refuerzos que llegaron y las novedades antes del Regional

El inicio del Torneo Regional Amateur, previsto para el fin de semana del 28 y 29 de agosto, está cada vez más cerca y los equipos sanjuaninos aceleran en el armado de sus planteles . En las últimas horas hubo novedades importantes en Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparado s, dos de los representantes de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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El equipo dirigido por Cachilo Magallanes concretó su primera incorporación para el certamen. Se trata del defensor central Abel Donoso, uno de los referentes de Carpintería, que además cuenta con pasado en las divisiones inferiores de Godoy Cruz de Mendoza.

El futbolista se suma al plantel del Azul con la misión de aportar experiencia y solidez en la última línea, en un torneo que tendrá un desafío importante para los representantes sanjuaninos.

En Puyuta también continúan los movimientos. Sportivo Desamparados sumó a Lorenzo Lepez, delantero que viene de jugar en Atenas de Pocito.

El atacante se despidió del Mirasol a través de sus redes sociales en la noche del martes y, aunque en un primer momento había trascendido que su destino sería Unión de Villa Krause, finalmente la negociación tomó otro rumbo y Lepez pasó de largo hacia Puyuta y terminó incorporándose al plantel que conduce Mauricio Del Cero.

Con su llegada, Lepez se convirtió en el sexto refuerzo del Víbora. Antes habían arribado Edgardo Díaz, defensor lateral izquierdo; Alex Aguirre, mediocampista; Juan Martín Boiero, arquero; Oscar Sainz, defensor central; Elías Oballes, defensor central; y Cristian García, defensor lateral derecho. Estos dos últimos ya se habían incorporado antes del comienzo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina.

En Desamparados todavía buscan sumar un enganche. Existen conversaciones con algunos futbolistas del ámbito local, aunque por el momento no hay una negociación cerrada.

Buenas noticias por Omar Benavidez

La otra novedad en Puyuta tuvo que ver con Omar Benavidez. El delantero recibió este miércoles el resultado de la resonancia magnética que le realizaron luego de la molestia que había sufrido en el encuentro del sábado pasado ante Minero, donde anotó uno de los goles para el triunfo de Sportivo.

El estudio, afortunadamente, no mostró daños importantes y solamente evidenció inflamación en los meniscos. Todavía resta conocer el informe médico definitivo, que estará disponible en los próximos días, pero el panorama es alentador. Si se confirma ese diagnóstico, se estima que el atacante tendría una recuperación de entre 10 y 15 días, por lo que llegaría con posibilidades al comienzo del Regional Amateur.

Los cuatro sanjuaninos confirmados para el Regional

Hasta el momento, y según la información difundida por Ascenso del Interior, son cuatro los equipos sanjuaninos confirmados para disputar el Regional Amateur.

Por la Liga Sanjuanina de Fútbol participarán Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados. En tanto, Peñaflor de San Martín, representará a la Liga Caucetera, mientras que Sportivo Racing de Jáchal lo hará por la Liga Jachallera.

Además, todavía resta confirmar la participación de General Belgrano de Media Agua, por la Liga de Media Agua, y de Deportivo La Estrella y Sportivo Árbol Verde, ambos de San José de Jáchal.

De esta manera, Atlético Alianza y Atlético Minero quedarían afuera del certamen, según la información disponible hasta el momento.

El Consejo Federal dio a conocer este martes los fixtures correspondientes a otras regiones, pero la programación de la Región Cuyo todavía no fue oficializada. Se espera que el fixture se conozca en las próximas horas, una vez que quede definido el listado definitivo de participantes.

El Regional está a la vuelta de la esquina y los equipos sanjuaninos apuran las últimas incorporaciones para llegar de la mejor manera al debut.