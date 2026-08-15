    • 15 de agosto de 2026 - 18:44

    Torneo Clausura: San Lorenzo volvió al triunfo y venció a Unión con un gol de Auzmendi

    El Ciclón se impuso 1-0 en el Nuevo Gasómetro y cortó una racha de dos derrotas consecutivas. El delantero marcó el único gol del encuentro en el segundo tiempo.

    San Lorenzo venció 1-0 a Unión por el Torneo Clausura

    San Lorenzo venció 1-0 a Unión por el Torneo Clausura

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Lorenzo consiguió una victoria necesaria este sábado al superar 1-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol de la tarde lo convirtió Rodrigo Auzmendi a los 18 minutos del segundo tiempo.

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    El resultado le permitió al equipo dirigido por Néstor Gorosito recuperarse después de dos caídas consecutivas. El Ciclón venía de perder 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y posteriormente había sufrido un 2-0 frente a Huracán en el clásico, por lo que llegaba con la necesidad de volver a sumar de a tres.

    Auzmendi destrabó un partido cerrado

    La primera mitad terminó sin goles, aunque San Lorenzo mostró mayor iniciativa y acumuló más aproximaciones sobre el arco santafesino. El encuentro se mantuvo equilibrado hasta que, a los 18 minutos del complemento, Auzmendi encontró el espacio para marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

    Los números también reflejaron una mayor presencia ofensiva del local. Ambos terminaron con 50% de posesión, pero San Lorenzo registró 14 remates al arco contra cinco de Unión, según las estadísticas publicadas por TN. El conjunto santafesino, además, terminó con cuatro amonestados.

    Con el triunfo, San Lorenzo llegó a seis puntos en cinco presentaciones y quedó décimo en el Grupo A, mientras que Unión se mantiene con cuatro unidades y aparece 13°.

    El próximo compromiso del Ciclón será el viernes 21 de agosto ante Estudiantes de Río Cuarto, desde las 20 en el estadio Antonio Candini. Unión, por su parte, viajará a Mar del Plata para enfrentar ese mismo día a Aldosivi.

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