Estudiantes aplastó 4-0 a Gimnasia y festejó a lo grande en el clásico de La Plata

Estudiantes tuvo una tarde perfecta y goleó 4-0 a Gimnasia este sábado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El clásico platense cambió de rumbo con las expulsiones que sufrió el Lobo y terminó con una contundente celebración del conjunto dirigido por Alexander Medina.

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Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro marcaron los tantos del Pincha. Gimnasia, dirigido por Ariel Pereyra, finalizó con nueve futbolistas por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti .

El encuentro comenzó parejo y Gimnasia incluso tuvo una oportunidad clara a los 23 minutos, cuando Agustín Auzmendi remató tras recibir de Ignacio Fernández y Fernando Muslera respondió para evitar el primer gol.

El quiebre llegó a los 34 minutos. Steimbach cometió una fuerte infracción sobre Joaquín Tobio Burgos y el árbitro Yael Falcón Pérez , después de revisar la acción en el VAR, cambió la tarjeta amarilla inicial por una roja.

Estudiantes aprovechó rápidamente la superioridad. A los 43, Tobio Burgos desbordó y envió un centro hacia el segundo palo que Mancuso conectó de primera para poner el 1-0 antes del descanso.

La situación de Gimnasia se complicó todavía más a los siete minutos del complemento, cuando Conti recibió su segunda amarilla y dejó al visitante con nueve. Desde entonces, el Pincha encontró espacios y construyó la goleada.

A los 14 minutos, Tiago Palacios marcó el segundo; a los 25, Tobio Burgos quedó mano a mano y definió por encima de Nelson Insfrán para el 3-0. Finalmente, a los 38, Alexis Castro sentenció el 4-0 con un remate rasante dentro del área.

¡Qué golazo, Pucho! #TorneoMercadoLibre Clausura

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El gol de Alexis Castro que terminó de sentenciar la goleada del Pincha. (@EdelpOficial)

Cómo quedó el historial entre Estudiantes y Gimnasia

La goleada también amplió la ventaja histórica del Pincha en uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino. Con el 4-0 de este sábado, el historial queda ahora en 193 clásicos oficiales: 70 victorias de Estudiantes, 51 de Gimnasia y 72 igualdades. Es decir, el Pincha estiró a 19 partidos la diferencia de triunfos sobre su tradicional rival. Además, El Lobo acumula 23 años sin ganar como visitante un clásico frente a Estudiantes de La Plata.

La tendencia reciente también favorece con claridad a Estudiantes. En los últimos cinco enfrentamientos, el Pincha ganó tres y los otros dos terminaron empatados: 4-0 este sábado, 0-0 en el Apertura 2026, 1-0 en las semifinales del Clausura 2025, 2-0 en la fase regular de aquel mismo torneo y 1-1 en el Apertura 2025.

Para Estudiantes, además, el triunfo llega antes de volver a poner el foco en la Copa Libertadores. Gimnasia, que llegaba al clásico después de tres victorias consecutivas, deberá recuperarse de una de las derrotas más duras de los últimos cruces ante su rival de ciudad.