Estudiantes fabricaron petróleo sintético a partir de plástico reciclado

Un grupo de jóvenes de una escuela técnica bonaerense desarrolló un innovador proyecto ecológico.

Una inquietud de un estudiante impulsó PP Argento, un proyecto de la Escuela Técnica N.º 5 de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, donde alumnos de Electromecánica investigan la transformación de residuos plásticos en combustibles mientras aprenden a resolver problemas a través de la experimentación y el trabajo colectivo.

En un claro ejemplo de innovación educativa y compromiso ambiental, estudiantes de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Temperley lograron transformar residuos plásticos en petróleo sintético. El proyecto, que combina la química industrial con la sustentabilidad, busca dar una respuesta práctica a dos de los grandes problemas contemporáneos: la acumulación de basura plástica y la búsqueda de alternativas energéticas.

La iniciativa se gestó en las aulas y talleres de la institución, donde los alumnos demostraron que la formación técnica no debe limitarse al ejercicio simulado en un cuaderno, sino volcarse de lleno en la resolución de problemáticas reales.

¿Cómo funciona el proceso de transformación? El procedimiento desarrollado por los jóvenes se basa en una técnica conocida como pirólisis. Consiste en someter a los plásticos descartados a altas temperaturas dentro de un entorno sin oxígeno.

Bajo este método, los polímeros del plástico se descomponen térmicamente y se convierten en vapores que luego son condensados, logrando separar un líquido hidrocarburífero similar al petróleo crudo. Este combustible sintético obtenido en el laboratorio escolar puede ser utilizado posteriormente para diversos fines industriales o energéticos, cerrando el ciclo de vida del material plástico.