Rumbo a Neuquén: jóvenes de Caucete recibieron kits de robótica y pelean un lugar en el certamen nacional

La educación técnica de San Juan vuelve a posicionarse en lo más alto. Estudiantes de la EPET N°1 de Caucete superaron sucesivas instancias eliminatorias y se metieron de lleno en la pelea por un lugar en la definición nacional de un prestigioso certamen de tecnología.

Se trata de dos equipos integrados por alumnos de 6° año de la Orientación Informática, quienes ya tienen en sus manos los dispositivos oficiales para afrontar el desafío tecnológico.

Rumbo a la semifinal: talento local frente al desafío tecnológico Los grupos, bautizados como "Robocast" y "Robodogs" —conformados por cinco estudiantes cada uno—, lograron avanzar con éxito hasta la tercera fase de la competencia federal organizada por la empresa de tecnología Educabot.

Gracias al apoyo recibido a través del Área Técnica del Ministerio de Educación provincial, los jóvenes recibieron los kits oficiales de robótica. Con el material ya en su poder, trabajan a contrarreloj en el armado, la configuración y la programación de sus prototipos.

Las próximas paradas del certamen: Instancia Provincial: El próximo 18 de agosto, los equipos cauceteros se medirán de forma decisiva para definir a los representantes locales. Los clasificados de esta etapa viajarán rumbo a la provincia de Neuquén, sede elegida este año para disputar el título máximo a nivel país.

Detrás de este destacado rendimiento se encuentra el esfuerzo sostenido de toda la comunidad educativa de la institución cauceterana, guiados de cerca por la profesora y mentora Romina Corriente, quien acompaña a los jóvenes tanto en el desarrollo técnico como en la estrategia de competencia.