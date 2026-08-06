    • 6 de agosto de 2026 - 19:55

    Rumbo a Neuquén: jóvenes de Caucete recibieron kits de robótica y pelean un lugar en el certamen nacional

    La educación técnica de San Juan vuelve a posicionarse en lo más alto. Estudiantes de la EPET N°1 de Caucete superaron sucesivas instancias eliminatorias y se metieron de lleno en la pelea por un lugar en la definición nacional de un prestigioso certamen de tecnología.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se trata de dos equipos integrados por alumnos de 6° año de la Orientación Informática, quienes ya tienen en sus manos los dispositivos oficiales para afrontar el desafío tecnológico.

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    Rumbo a la semifinal: talento local frente al desafío tecnológico

    Los grupos, bautizados como "Robocast" y "Robodogs" —conformados por cinco estudiantes cada uno—, lograron avanzar con éxito hasta la tercera fase de la competencia federal organizada por la empresa de tecnología Educabot.

    Gracias al apoyo recibido a través del Área Técnica del Ministerio de Educación provincial, los jóvenes recibieron los kits oficiales de robótica. Con el material ya en su poder, trabajan a contrarreloj en el armado, la configuración y la programación de sus prototipos.

    Las próximas paradas del certamen:

    Instancia Provincial: El próximo 18 de agosto, los equipos cauceteros se medirán de forma decisiva para definir a los representantes locales. Los clasificados de esta etapa viajarán rumbo a la provincia de Neuquén, sede elegida este año para disputar el título máximo a nivel país.

    Detrás de este destacado rendimiento se encuentra el esfuerzo sostenido de toda la comunidad educativa de la institución cauceterana, guiados de cerca por la profesora y mentora Romina Corriente, quien acompaña a los jóvenes tanto en el desarrollo técnico como en la estrategia de competencia.

    Desde la EPET N°1 celebran este hito que pone en valor la dedicación de los alumnos y ratifica el potencial de la formación técnica en el departamento, consolidando a San Juan en el mapa de la innovación tecnológica juvenil.

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