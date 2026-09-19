    • 19 de septiembre de 2026 - 11:52

    Quién era Miguel Luján, el motociclista de 23 años que murió en un choque en Caucete

    El joven circulaba en una moto de 155 cc cuando protagonizó un siniestro vial con un Peugeot 207 en el barrio Enoé Mendoza. Murió en el lugar.

    El motociclista perdió la vida en el acto.&nbsp;

    El motociclista perdió la vida en el acto. 

    Foto:

    GENTILEZA EL BASTÓN
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El motociclista que murió en Caucete tenía 23 años. 

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    Luján circulaba a bordo de una motocicleta de 155 cc de color negro y sin dominio colocado cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, chocó con un Peugeot 207 negro.

    El accidente ocurrió alrededor de las 8:59, en inmediaciones de una plaza del barrio. El móvil 9-51 fue enviado al lugar tras un aviso ingresado al 911 y, al llegar, los efectivos encontraron al motociclista tendido y sin signos vitales.

    Una ambulancia arribó minutos después. El médico Julio Balmaceda constató oficialmente el fallecimiento del joven.

    El otro vehículo involucrado era conducido por César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, domiciliado en el departamento Caucete, quien quedó identificado en las actuaciones.

    Por estas horas, Criminalística trabaja en el lugar para reconstruir la mecánica del choque y determinar cómo se produjo el impacto que terminó con la vida de Luján.

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