    • 19 de septiembre de 2026 - 10:48

    Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

    La tragedia en Caucete ocurrió en la mañana de este sábado. El motociclista perdió la vida en el acto.

    El motociclista que murió en Caucete tenía 23 años.&nbsp;

    El motociclista que murió en Caucete tenía 23 años. 

    Foto:

    GENTILEZA EL BASTÓN
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista de unos 23 años murió este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial contra un auto en el interior del barrio Emilio Enoé Mendoza, en Caucete. La víctima fue identificada como Miguel Luján, quien circulaba a bordo de una motocicleta de 155 cc de color negro y sin dominio colocado.

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    El motociclista perdió la vida en el acto. 

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    Crónica de la tragedia en Caucete

    Según el reporte policial, alrededor de las 8:59, el móvil 9-51 fue comisionado por el operador del 911 hasta un sector del barrio, en inmediaciones de una plaza, donde se había informado sobre un accidente de tránsito.

    Al llegar, los efectivos encontraron involucrados a un Peugeot 207 negro y una motocicleta. El conductor del rodado menor se encontraba tendido y sin signos vitales, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia.

    Minutos después arribó el interno 114, a cargo del médico Julio Balmaceda, quien constató el fallecimiento de Luján en el lugar.

    Extraoficialmente trascendi&oacute; que el auto gir&oacute; en U, pero no hay nada confirmado por la Polic&iacute;a o la Justicia sobre la mec&aacute;nica del hecho.&nbsp;

    Extraoficialmente trascendió que el auto giró en U, pero no hay nada confirmado por la Policía o la Justicia sobre la mecánica del hecho.

    El automóvil era conducido por César Oscar Alfredo Coria, de 42 años. El hombre quedó identificado en el marco de las actuaciones que buscan determinar cómo ocurrió el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.

    Mientras tanto, personal de Criminalística trabajaba en la escena para realizar las pericias y levantar los elementos que puedan resultar de utilidad para reconstruir la mecánica del siniestro.

    El auto y la moto quedaron en medio de la calzada.&nbsp;

    El auto y la moto quedaron en medio de la calzada.

    La investigación continúa ahora en manos de la UFI Delitos Especiales para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque que terminó con la muerte del joven motociclista.

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