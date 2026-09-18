Abuso sexual arriba de un colectivo en Caucete: el dramático testimonio de una de las víctimas

Un viaje habitual de la Línea 3 terminó en la Comisaría 9ª de Caucete después de que varias pasajeras señalaran a un hombre mayor de edad por presuntos episodios de acoso y tocamientos dentro del colectivo. La situación ocurrió minutos antes de las 22 del jueves y generó momentos de tensión entre quienes viajaban en la unidad.

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Según el relato de una de las mujeres que decidió denunciar, el hombre subió al colectivo y se ubicó detrás de ella. La pasajera advirtió que tenía un fuerte olor a alcohol y, poco después, comenzó a notar que se acercaba reiteradamente.

“ Se me acercó en reiteradas veces, así que me moví a un costado pero él me seguía ”, contó la mujer a Canal 13 San Juan, quien pidió preservar su identidad.

En determinado momento, la pasajera le pidió que se apartara. El hombre habría respondido que sí y se disculpó argumentando que estaba cansado. Luego habría simulado mantener una conversación telefónica. Sin embargo, cuando la mujer volvió a cambiarse de lugar, el sospechoso nuevamente se habría colocado detrás de ella.

Otro pasajero advirtió lo que estaba ocurriendo y le permitió ubicarse en otro sector del colectivo. Allí, según su testimonio, otras mujeres se acercaron y le contaron que también habían sufrido una conducta similar por parte del mismo hombre .

Una de las denunciantes es una joven de 18 años recién cumplidos, quien habría sufrido un episodio en otro sector de la unidad. Según lo informado, la situación le provocó una fuerte crisis emocional y terminó llorando.

El colectivo fue desviado a la Comisaría 9°

La tensión aumentó cuando algunos pasajeros intentaron enfrentarse físicamente con el sospechoso. Ante la situación, el chofer decidió interrumpir el recorrido habitual y llevar el colectivo directamente hasta la Comisaría 9ª para que intervinieran los efectivos y las mujeres pudieran denunciar lo ocurrido.

La presencia de un policía que viajaba como pasajero permitió contener la situación y acompañar el procedimiento. El efectivo descendió primero al llegar a la dependencia y luego hizo bajar al sospechoso.

Cuando el hombre estaba a punto de ingresar a la comisaría, el padre de la joven de 18 años, también policía, se acercó y lo golpeó, propinándole una patada y un puñetazo. Dos policías intervinieron inmediatamente para evitar que la agresión continuara.

Mientras era ingresado a la dependencia, el sospechoso sostenía que no había hecho nada. En tanto, una de las pasajeras aseguró que al menos cinco mujeres habrían sido víctimas de situaciones similares durante el viaje. Ese dato deberá ser determinado a partir de las denuncias y testimonios que se incorporen a la investigación.

La mujer que relató lo ocurrido confirmó que se presentaría ante las autoridades para formalizar su denuncia. “Esto no puede pasar”, afirmó. Y al recordar lo sucedido, resumió: “Ni idea quién es, pero me dio mucho asco”.