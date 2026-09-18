Denunció que un hombre intentó tocarla en un colectivo y el chofer desvió el recorrido hasta una comisaría

Una adolescente alertó al conductor de una unidad de la Red Tulum sobre un presunto intento de tocamientos indebidos durante un viaje por Caucete. El sospechoso fue demorado.

Un viaje en colectivo terminó con una intervención policial en Caucete luego de que una adolescente manifestara haber sido víctima de un presunto intento de tocamientos indebidos por parte de un hombre mayor de edad. El episodio ocurrió durante la noche del jueves y derivó en la llegada de la unidad directamente a la Comisaría 9ª.

De acuerdo con la información preliminar, la situación se habría producido mientras ambos viajaban en una unidad de la Red Tulum. En determinado momento, la adolescente habría advertido lo que estaba sucediendo y decidió comunicarle la situación al chofer.

Ante el relato de la joven, el conductor habría tomado la decisión de alterar el recorrido habitual y dirigirse hacia la dependencia policial. Así, el colectivo llegó hasta la Comisaría 9ª de Caucete, donde el hombre señalado quedó demorado a disposición de los efectivos.

La llegada de la unidad generó momentos de tensión en la seccional, ya que algunos pasajeros que habían presenciado parte de lo ocurrido durante el viaje permanecieron en el lugar mientras se desarrollaba la intervención policial.

Los efectivos actuaron para controlar la situación y comenzaron a reunir los primeros elementos vinculados con la denuncia. Entre ellos, serán importantes el relato de la adolescente y los testimonios de quienes se encontraban en el colectivo.