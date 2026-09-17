La Fiscalía descartó un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel

La investigación que buscaba determinar si Facundo Moyano había violado la restricción de acercamiento para encontrarse con Candela Arizaga sumó una novedad. La Fiscalía porteña concluyó que no existen registros que permitan acreditar que la modelo estuvo en el hotel donde se alojó el exdiputado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

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El supuesto encuentro había quedado bajo investigación porque Moyano tiene una prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y de mantener contacto con ella , en el marco de una causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Para comprobar si efectivamente ambos habían coincidido, el Ministerio Público Fiscal y personal de la Unidad de Apoyo Operativo concurrieron el 15 de septiembre al Aira Apart Hotel Buenos Aires , ubicado sobre avenida Belgrano al 538. Allí recibieron voluntariamente el sistema de grabación del establecimiento para analizar las imágenes.

De acuerdo con el informe elaborado tras las pericias, Arizaga no aparece en las imágenes del hotel durante el período en el que Moyano estuvo alojado . Los registros establecieron que el exdiputado ingresó el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre, durante una estadía en la habitación 603.

La Fiscalía dejó asentado además que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro , cuya fecha tampoco había sido precisada. De esta manera, la investigación no encontró elementos que permitieran confirmar que la pareja se hubiera reunido en ese establecimiento.

Moyano pidió levantar la perimetral

Después de conocerse el resultado de las pericias, la defensa de Moyano volvió a solicitar que se deje sin efecto la restricción. El pedido se suma a uno presentado previamente por Arizaga, quien también manifestó su intención de que se levante la medida.

Los abogados del exdiputado sostienen que los elementos incorporados al expediente no permiten respaldar los hechos que se le atribuyen y cuestionaron la continuidad de las medidas cautelares. Sin embargo, la Fiscalía mantiene por el momento las restricciones vigentes mientras continúa el trámite de la causa.

La causa se inició el 4 de agosto, después de un episodio ocurrido en el barrio de Belgrano que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y posteriormente en la investigación contra Moyano. Días más tarde, Arizaga amplió su declaración ante la Fiscalía y cuestionó parte de la versión que había dado origen al expediente.