Giro en el triple crimen de Florencio Varela: quién es el nuevo sospechoso de la causa

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso. La DDI de La Matanza identificó a D.G. , un hombre argentino oriundo del barrio Illia, en el Bajo Flores, a quien los investigadores vinculan con la estructura criminal que habría participado en el secuestro y asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo .

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De acuerdo con fuentes de la causa, la Justicia intenta determinar ahora qué papel habría cumplido D.G. dentro de la organización. La hipótesis de los investigadores apunta a una posible intervención tanto en la captación de las víctimas como en el posterior asesinato, aunque su responsabilidad deberá ser establecida en el avance del expediente.

El dato que llamó la atención de los investigadores es que el sospechoso ya estaba detenido cuando fue identificado. D.G. se encontraba alojado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad por una causa relacionada con un robo a mano armada ocurrido meses atrás.

El hombre había sido arrestado en marzo de este año , acusado de participar en un asalto a un supermercado en el que se habría utilizado un arma de fuego. Ahora será trasladado a la DDI de La Matanza para quedar a disposición de la Justicia federal y prestar declaración indagatoria .

La causa está a cargo del juez federal Jorge Rodríguez , con la intervención del secretario Ignacio Calvi. La pesquisa busca reconstruir cómo funcionaba la estructura involucrada en el triple crimen y establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

Más detenidos y una posible conexión con el Bajo Flores

La identificación de D.G. se produjo después de una nueva tanda de detenciones vinculadas con el expediente. A comienzos de septiembre fueron arrestados Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, todos investigados por distintos niveles de participación en la organización.

Entre ellos se encuentra Verónica Emilce Chieto, de 36 años, conocida como “Mamá Coca”. La mujer, oriunda de Ezpeleta, es pareja de Bernabé Mallón, alias “El Tío”, quien permanece detenido y procesado en la causa y es señalado como una de las personas que habría tenido a su cargo tareas logísticas.

Otro de los nombres que aparece en la investigación es el de Eugenia Quispe Gallardo, detenida en Florencio Varela y vinculada por los investigadores con Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen.

Durante el procedimiento en el que fue arrestada Quispe, los investigadores habrían encontrado una carta dirigida a “Pequeño J” que, según la pesquisa, nunca habría llegado a ser enviada.

Mientras la investigación continúa, la Justicia intenta establecer la estructura completa detrás del triple crimen, el rol que habría desempeñado cada detenido y los vínculos entre los distintos integrantes que aparecen mencionados en el expediente.