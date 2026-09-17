Tráfico de animales: secuestraron aves autóctonas,un quirquincho y detuvieron a un hombre

La División Policía Rural desarticuló una red de comercialización ilegal de animales protegidos tras una investigación que se originó por publicaciones en redes sociales. Secuestraron aves autóctonas y un quirquincho.

Un operativo certero llevado a cabo por el personal de la División Policía Rural, a través de su brigada especializada, culminó en las últimas horas con el secuestro de especies de fauna silvestre y la aprehensión de un hombre que se dedicaba a comercializar animales protegidos de manera clandestina.

La investigación policial se puso en marcha el pasado 16 de septiembre, a raíz de tareas de ciberpatrullaje y averiguaciones que permitieron detectar que un ciudadano, identificado con el apellido Elizondo, utilizaba la aplicación de mensajería WhatsApp para ofrecer abiertamente a la venta diversas aves autóctonas y animales silvestres.

Ante la contundencia de las pruebas reunidas, se solicitó de manera formal un mandato judicial por la supuesta infracción al Artículo N° 206 de la Ley 941-R de conservación de fauna. La medida contó con la intervención directa del Juzgado de Paz Letrado de Angaco, que libró la orden de allanamiento para el domicilio investigado.

Resultado positivo y secuestro de especies Al concretar el procedimiento en la vivienda del sospechoso, los efectivos constataron la presencia de los animales en cautiverio, arrojando un resultado plenamente positivo.

Durante la requisa del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro formal de jaulas de distintos tamaños, varios ejemplares de aves autóctonas y un quirquincho, todos encontrándose en clara infracción a la legislación vigente de protección de la fauna silvestre y el medio ambiente.