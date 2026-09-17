Comenzó el juicio contra un ex policía de Tribunales acusado de abusar de una menor

Lucas Gonzalo Camacho, quien hasta hace dos meses cumplía funciones de custodia en Tribunales, enfrenta un juicio por tres hechos de abuso sexual simple agravado y exhibiciones obscenas. La Fiscalía pidió una pena de ocho años de prisión.

El policía sanjuanino Lucas Gonzalo Camacho, quien hasta hace dos meses formaba parte de la custodia policial de Tribunales, comenzó a ser juzgado por una acusación de abuso sexual contra una adolescente durante un viaje. El efectivo llega al debate oral y público en libertad y permanece dentro de la fuerza, aunque fue trasladado a otra dependencia.

Inicio del juicio Este jueves, la fiscal Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibazeta, integrantes de la UFI ANIVI, presentaron ante el juez Alberto Caballero los elementos que sostienen la acusación y expusieron la teoría del caso de la Fiscalía. Esta vez ante otro juez, el de juicio, Mariano Carrera. En la defensa del imputado siguen los abogados Mario Morán y José Beltrán.

La investigación se inició a partir de una confesión realizada por la presunta víctima en 2024, durante un procedimiento judicial que se desarrolló en un fuero distinto del penal. Posteriormente, la adolescente ratificó su relato en Cámara Gesell, donde describió tres situaciones en las que, según su declaración, fue víctima de abusos por parte de Camacho. Además, señaló que en al menos una oportunidad el acusado le habría mostrado sus genitales.

Los hechos investigados habrían ocurrido durante un viaje a un departamento alejado. Para preservar la identidad de la adolescente, no trascendieron públicamente detalles sobre el vínculo que mantenía con Camacho, ni sobre los lugares y circunstancias específicas de los episodios.

Previo al debate, la fiscal Bucciarelli anticipó un pedido de ocho años de prisión para el efectivo, por tres hechos de abuso sexual simple agravado y exhibiciones obscenas. La defensa está a cargo de los abogados Mario Morán y José Beltrán, quienes buscarán imponer su propia teoría del caso durante el juicio.