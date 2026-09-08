Comenzó el juicio por el abuso sexual ocurrido en el Hotel Brescia y que tiene en la mira a un boliviano que reside en Mendoza

El juicio por el presunto abuso sexual de una joven con discapacidad ocurrido en el Hotel Brescia comenzó este lunes en San Juan. Durante la primera jornada se incorporaron testimonios y elementos clave de la investigación que tiene como acusado al albañil Mario Paco Ibarra, de 38 años , para quien la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión .

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Uno de los momentos centrales de la audiencia fue la reproducción de la entrevista videograbada de la presunta víctima , realizada durante la investigación. Este mecanismo permite incorporar su testimonio al proceso sin que tenga que declarar nuevamente frente al acusado.

También declaró un médico ginecólogo del hospital que atendió a la joven después del hecho. Luego fue el turno de personas de su entorno familiar: su madre, dos hermanas y su padrastro , quienes aportaron información vinculada con la situación investigada y las circunstancias posteriores a la denuncia.

La causa llegó a juicio luego de superar la etapa de control de acusación , instancia en la que la Justicia revisó las pruebas que serán utilizadas durante el debate oral. La Fiscalía, a cargo del fiscal Duilio Ejarque , acusa a Ibarra por abuso sexual con acceso carnal .

El juicio continuó este martes con la declaración de psicólogos y psiquiatras que participaron de las pericias realizadas durante la investigación . También el testimonio de la médica legista .

Estos informes son parte de la prueba que deberá analizar el tribunal, integrado por los jueces Verónica Chicón, Guillermo Adárvez y Sergio López Martí, para determinar qué ocurrió y establecer, en caso de corresponder, la responsabilidad penal del acusado.

La Fiscalía buscará acreditar durante el debate la acusación y obtener la condena de 14 años de prisión solicitada para Ibarra. La defensora oficial Sandra Leveque, representante legal de Ibarra, tratará de revertir la situación, demostrando su inocencia.

La hipótesis fiscal

Según la acusación, el imputado habría conocido a la joven a través de TikTok y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría aprovechado de su discapacidad intelectual para convencerla de encontrarse con él.

La investigación sostiene que posteriormente la llevó hasta el Hotel Brescia, en Capital, donde habría ocurrido el abuso sexual.

Ibarra fue detenido en Mendoza, provincia donde residía y trabajaba como albañil. Desde entonces permanece privado de su libertad y la prisión preventiva fue renovada hasta la finalización del debate.