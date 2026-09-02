Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio, fue trasladado al Hospital Fernández y suspendieron la audiencia

Un momento de fuerte tensión interrumpió este miércoles el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz. En plena quinta audiencia, el músico sufrió una descompensación, debió ser asistido por personal del SAME y fue trasladado al Hospital Fernández , lo que obligó al tribunal a suspender la jornada.

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El episodio ocurrió mientras declaraba una médica legista. Álvarez pidió autorización para ir al baño, abandonó la sala y no regresó , situación que generó preocupación entre las autoridades judiciales. Ante la demora, uno de los jueces solicitó asistencia médica de urgencia.

Personal del SAME llegó hasta los tribunales y evaluó al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Según trascendió, el músico manifestó sentirse “sofocado” y durante el control presentó valores elevados de presión arterial y glucemia. Los profesionales resolvieron entonces trasladarlo al Hospital Fernández para realizarle estudios y determinar con mayor precisión qué provocó el cuadro.

El momento de tensión durante la audiencia y el operativo desplegado tras la descompensación de Pity Álvarez. Video: A24.

La descompensación se produjo en una jornada que había comenzado con nuevos cuestionamientos sobre el estado de salud del músico. Apenas iniciado el debate, Pity volvió a quedarse dormido dentro de la sala , una situación que ya se había registrado durante audiencias anteriores y que su defensa viene utilizando para sostener que no se encuentra en condiciones de seguir adecuadamente el proceso.

El Pity Álvarez se quedó durante la audiencia.

Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, habían presentado horas antes un nuevo planteo para intentar frenar el juicio. Argumentaron que los episodios de somnolencia y desconexión demostrarían dificultades para comprender de manera sostenida lo que ocurre durante las audiencias.

El tribunal ya había rechazado anteriormente pedidos para realizar nuevas evaluaciones sobre su estado de salud y había considerado que Álvarez conserva las capacidades necesarias para afrontar el juicio, pese a que informes médicos reconocen la existencia de un trastorno cognitivo leve y posibles fluctuaciones en su cuadro.

La quinta audiencia tenía previsto escuchar a seis profesionales y peritos, entre ellos especialistas que participaron de la autopsia de Cristian Díaz, estudios balísticos y diferentes evaluaciones médicas y psiquiátricas realizadas al cantante.

Tras el traslado al hospital, el tribunal resolvió dar por suspendida la jornada y reanudar el debate el próximo lunes.

El crimen por el que juzgan a Pity Álvarez

Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, ambos mantuvieron una discusión que terminó en una pelea. En ese contexto, el músico habría utilizado una pistola calibre .25 y efectuado varios disparos contra Díaz. Posteriormente abandonó el lugar y el arma fue arrojada a una alcantarilla, donde terminó siendo recuperada por los investigadores.

El proceso oral pudo comenzar este año después de varias postergaciones vinculadas precisamente con el estado de salud mental y física de Pity Álvarez. El episodio de este miércoles vuelve ahora a colocar esa cuestión en el centro del juicio.