Harry Potter vuelve a hacer magia con un increíble nuevo tráiler de la serie de HBO

La espera empieza a sentirse cada vez más corta. HBO lanzó este miércoles el nuevo tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal y el adelanto volvió a tocar una fibra inevitable para quienes crecieron con la saga: Hogwarts, el Sombrero Seleccionador, el Quidditch y varios de aquellos momentos que hace más de dos décadas llevaron la magia de los libros al cine regresan ahora con nuevos rostros.

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A diferencia del primer teaser, que se había concentrado especialmente en la vida de Harry antes de ingresar al mundo mágico, los más de dos minutos del nuevo avance se meten de lleno en su primer año en Hogwarts . Allí aparecen Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger dando los primeros pasos de una amistad que los seguidores conocen de memoria.

El avance recupera imágenes difíciles de separar de la memoria de los fanáticos. Está el viaje hacia Hogwarts, la ceremonia del Sombrero Seleccionador, las clases de magia, Hedwig y los primeros partidos de Quidditch , pero también algunos de los misterios que poco a poco convertirán aquel aparentemente maravilloso primer año escolar en algo mucho más peligroso.

¡El principio de una nueva era! Tenemos nuevo tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal con fecha de estreno el 25 de diciembre de este año pic.twitter.com/mlF8sTDist

También se observan nuevas versiones de momentos emblemáticos de la primera novela, como el troll dentro del castillo y el Espejo de Oesed , además del primer vistazo más amplio a Quirinus Quirrell, interpretado por Luke Thallon.

Una de las frases que acompaña las imágenes resume parte del tono que busca la adaptación: “No podemos protegerlos, solo prepararlos” . La serie vuelve así sobre una historia conocida por millones de personas, aunque con la intención de explorar con mayor profundidad situaciones y personajes que las películas debieron condensar.

Volver a Hogwarts 25 años después

El componente nostálgico es inevitable. La primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó en 2001 y convirtió a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los rostros de una generación. Ahora HBO pretende volver al comienzo, pero con un elenco completamente renovado y con una temporada completa dedicada al primer libro.

El nuevo trío estará encabezado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, acompañados por John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. Warwick Davis tendrá además una particularidad: volverá a interpretar a Filius Flitwick, personaje al que ya dio vida en la saga cinematográfica.

La primera temporada estará centrada completamente en Harry Potter y la Piedra Filosofal y su estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max. La propuesta apunta a disponer de mucho más tiempo que las películas para recuperar tramas, personajes y detalles de las novelas originales.

Para quienes estuvieron allí cuando Harry recibió aquella primera carta, volvieron año tras año a Hogwarts y crecieron esperando cada libro o película, el nuevo avance juega deliberadamente con esa memoria. Todo luce diferente, pero el castillo, el tren, las túnicas y esa sensación de estar por descubrir un mundo enorme vuelven a estar ahí.

Y esta vez, la cuenta regresiva ya tiene destino: Navidad será momento de regresar a Hogwarts.